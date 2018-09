Alckmin confía en ganarle terreno a Bolsonaro para llegar a la segunda vuelta

El socialdemócrata Geraldo Alckmin, consideró hoy que el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro, líder en los sondeos, perderá apoyos antes de las elecciones de octubre y él conseguirá llegar a una segunda vuelta para derrotar al socialista Fernando Haddad, sustituto de Lula.

"Hay personas bien intencionadas que votan por Bolsonaro porque no quieren la vuelta del PT (Partido de los Trabajadores) y entienden que él es la opción. Creen que él es el camino, pero es lo contrario, él es el pasaporte para la segunda vuelta" del PT, afirmó Alckmin en un foro en el que participaron alguno de los candidatos presidenciales en Sao Paulo.

"El PT ya está en la segunda vuelta. Tenemos que elegir quién va para la segunda vuelta para ganarle al PT", añadió.

En la opinión del socialdemócrata, Haddad, elegido como el sucesor del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva después de que la justicia electoral inhabilitara su candidatura, se encuentra en una "curva ascendente" mientras que Bolsonaro alcanzó su exponente máximo de intenciones de voto y "tiende a caer" a partir de ahora.

"Estoy en contra de los dos y creo que ninguno es el camino, quien va a perder es Brasil. Creo que podemos revertir eso (la situación de las encuestas)", dijo.

Por eso, Alckmin reiteró que estará en la segunda vuelta y confía en que "ganará las elecciones", a pesar de contar con tan solo alrededor del 7 % de las simpatías del electorado, según las encuestas.

"La elección va por olas, y lo que vale es la última ola, la ola de la última semana", por eso "vamos a estar en la segunda vuelta y la vamos a ganar", aseguró.

Según el último sondeo realizado por el Instituto Ibope, el ultraderechista Jair Bolsonaro sigue en el liderazgo de la carrera presidencial con un 28 % de los apoyos de los electores, seguido de Haddad con el 19 % de las simpatías, un expresivo crecimiento de once puntos con respecto a hace siete días.

En el foro organizado por la revista Veja en la capital paulista, Alckmin declaró también "siempre haber estado en contra" de la participación de su formación, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), en el Gobierno del actual mandatario Michel Temer, quien cuenta con rechazo del 78 % de los brasileños, según el Ibope.

La afirmación de Alckmin alude a la declaración del expresidente del PSDB Tasso Jereissati la semana pasada de que el partido cometió un "conjunto de errores memorables" después del juicio político que destituyó a Dilma Rousseff en 2016, el principal de ellos el de "haber entrado para el Gobierno Temer".

"Yo no me arrepiento porque siempre estuve en contra. Cuando hubo el impeachment, yo dije que el PSDB no debería tener ningún Ministerio", pues "si fuera por mí, no habría participado (del Gobierno)", declaró el socialdemócrata tras ser cuestionado si la asociación del PSDB con la imagen de Temer podría tener reflejos negativos en su campaña electoral.

Sin embargo, Alckmin reconoció que los partidos políticos están "debilitados", incluido el suyo, aunque subrayó la importancia de la "autocrítica" y elogió la postura del exsenador Jereissati.

"El Partido de los Trabajadores (PT) creó una división de nosotros contra ellos" pero "quien optó por Temer no fuimos nosotros, fue el PT. Lo hizo dos veces, en 2010 y 2014", concluyó.