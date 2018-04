Alegre propone otorgar seguridad jurídica a Paraguay como motor del cambio

El candidato a la Presidencia por la alianza opositora Ganar, Efraín Alegre, dijo a Efe que el motor de su propuesta de "cambio" en las elecciones del 22 de abril es otorgar a Paraguay seguridad jurídica frente a lo que propone el oficialismo, que consideró como continuidad de los últimos 70 años.

Alegre, de 55 años, y presidente del Partido Liberal, tiene como principal rival en esos comicios a Mario Abdo Benítez, el candidato a la Presidencia por el gobernante Partido Colorado.

"¿Qué se disputa el 22 de abril? Es el continuismo contra el cambio de un proyecto monocolor de un partido y un sector que representa al pasado y al viejo discurso de (Alfredo) Stroessner (1954-1989) de un Paraguay de categorías, con ciudadanos de primera y de segunda categoría", dijo.

Frente a ese continuismo se sitúa Ganar, compuesta por el Partido Liberal y el izquierdista Frente Guasu, junto a una amalgama de partido opositores minoritarios.

"La Alianza plantea un Paraguay amplio, incluyente, que dé un paso hacia el desarrollo, que pueda realmente cambiar el control que tiene hoy el poder del Gobierno (del presidente, Horacio) Cartes, de la mafia y de la corrupción", indicó.

Alegre destacó que su opción política puede "combatir y establecer en el Paraguay la institucionalidad, la reforma del poder Judicial para poder ofrecer seguridad jurídica" y convertirse en un "país serio y predecible que sea atractivo para la inversión".

"Pero el gran desafío es la seguridad jurídica", remarcó.

Su propuesta plantea políticas desde el centro hacia la izquierda, con "un fuerte componente de sensibilidad social" y con el objetivo de abarcar "los problemas sociales y de pobreza" del país, que según datos oficiales tiene un 26,40 % de pobres entre sus 6,8 millones de habitantes.

Añadió que la falta de garantía política repercute en diferentes ámbitos, entre ellos la inversión extranjera.

"Los economistas decían que no va a venir nadie si no hay seguridad jurídica. Cuando nos reunimos con los embajadores de la Unión Europea nos dijeron: 'Paraguay es atractivo, vienen con interés de invertir, pero vuelven porque no hay seguridad jurídica'", afirmó.

Alegre se mostró a favor de convocar una prioritaria Asamblea Constituyente si llega al Ejecutivo, para depurar de corrupción el poder Judicial, otra de las promesas de su campaña.

"Tenemos que generar un poder Judicial que establezca la carrera judicial, al que podamos blindar de la política partidaria y de la mafia y la corrupción que está en el poder", explicó el también abogado.

En el sector laboral, dijo que la apuesta de Ganar buscará formalizar a un millón de trabajadores que se encuentra fuera del mercado laboral y que actualmente supone dos tercios de los trabajos de Paraguay.

"Eso es muy importante porque también genera el impacto en la economía a través del aporte (...) y al mismo tiempo pueda ser un elemento de desarrollo", recalcó.

Alegre también abogó por emprender una reforma sanitaria para proveer a los paraguayos de asistencia "básica y gratuita" como ya se hiciera en el Gobierno del expresidente Fernando Lugo (2008-2012), quien se presenta como senador por el Frente Guasu.

En el plano de seguridad, una prioridad para el aspirante a presidente es la situación de inseguridad en el norte de Paraguay por la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y los cuestionados resultados del grupo antiguerrilla Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

"La FTC tiene que desaparecer. Tenemos que eliminar y llevar una nueva fuerza y, no solamente una fuerza de seguridad moderna, eficiente y con una misión, sino que además debemos llevar, a parte de uniformes verdes, uniformes blancos", afirmó Alegre.

"Tenemos que llevar médicos, educación y sobre todo proyectos de desarrollo en el norte porque ese va a ser el mejor instrumento para combatir al EPP, aislar al EPP de la gente", agregó.

Sobre el resultado que arrojen las urnas el 22 de abril, Alegre dijo no creer los datos de las encuestas que le dan como perdedor con mucha diferencia respecto a Abdo Benítez.

E invitó a la gente a ir a votar con la "convicción de que esta es la gran oportunidad de cambio".