Alejandro Fernández (PP) pide a Cs dejar su "OPA al PP" y llama a buscar fórmulas de colaboración electoral en Cataluña

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha recriminado a Ciudadanos que haya decidido hacer "una OPA al PP" en vez de "liderar un proyecto común constitucionalista" en Cataluña y ha defendido impulsar una "estrategia común de acción" que podría acabar en fórmulas de colaboración electoral para "ensanchar la base del constitucionalismo" en esta región.

Con ese objetivo, Fernández ha señalado que el PP ha lanzado un 'Libro Blanco Cataluña en Libertad' que busca trazar una estrategia "común" del constitucionalismo para "revertir los efectos nocivos" del Programa 2000 de construcción nacional iniciado en 1988 por Jordi Pujol, en un momento en que "el constitucionalismo está desorientado y con sensación de zozobra".

En una entrevista concedida a Europa Press, Fernández ha explicado que en septiembre, antes de la Diada, se constituirán los cuatro grupos de trabajo de ese libro blanco y calcula que su redacción estará lista en un par de meses, antes de fin de año. "La idea es ofrecer al constitucionalismo una hoja de ruta incluso si se avanzan las elecciones", ha apostillado.

El líder del PP catalán ha subrayado que "el constitucionalismo nunca ha tenido una estrategia común en Cataluña" y ha agregado que lo que pretenden con este libro es que "se pueda sentir cómodo cualquier constitucionalista independientemente de su adscripción ideológica en el eje izquierda-derecha".

Fernández ha indicado que la redacción del libro blanco es abierta y que con ese propósito han enviado cartas a intelectuales, entidades cívicas y partidos, tanto Cs como PSC. Eso sí, ha admitido que "hoy por hoy" es "muy generoso definir como constiticionalistas" a los socialistas catalanes. "Pero uno no debe perder la esperanza de que algún día corrijan las barbaridades que están haciendo últimamente. Vamos a esperar la respuesta", ha manifestado.

OBJETIVO: "ENSANCHAR LA BASE DEL CONSTITUCIONALISMO"

Al ser preguntado si el objetivo último de esta iniciativa es que ese entendimiento en Cataluña del constitucionalismo pueda llevar a fórmulas de colaboración electoral, Fernández ha reconocido que "ésa podría llegar a ser una consecuencia", si bien ha precisado que "no es un objetivo inicial".

El líder del PPC ha hecho hincapié en que el objetivo es "ensanchar la base del constitucionalismo" y ha recalcado que eso "es a lo que renunció a hacer de algún modo Ciudadanos después de su victoria" en los comicios de diciembre de 2017.

En este contexto ha enmarcado también la propuesta del PP de Barcelona proponiendo a Manuel Valls y Cs unirse en un único grupo municipal, dado que "responde a ese espíritu de unidad constitucional" que su formación está defendiendo. "Es una iniciativa adecuada en tiempos que van a ser muy difíciles otra vez precisamente para estar armados dialéctica y políticamente", ha agregado.

"Cs SE ESTÁ EQUIVOCANDO"

En cuanto a si ve una oportunidad de recuperar espacio con la marcha a Madrid de cargos de Cs como Inés Arrimadas, Fernández ha dicho que el partido naranja "se está equivocando saliendo de Cataluña de esta manera abrupta" porque es "una mala decisión para el constitucionalismo".

Además, ha subrayado que Cs está "perdiendo" votos. "Han perdido 600.000 electores en las últimas elecciones porque se están equivocando, porque en lugar de liderar un proyecto común constitucionalista decidieron lanzarle una OPA al PP y siguen en eso", ha lamentado.

"Usted me pregunta, ¿puede acabar en una fórmula de colaboración? Ojalá, pero serán ellos los que tengan que decidir si siguen con su estrategia de intentar sustituir al PP, que es una estrategia infructuosa, no les sale, no hay manera. El PP es mucho más fuerte de lo que les gustaría pensar", ha proclamado.

PASIVIDAD ANTE LAS 'EMBAJADAS' CATALANAS

Auque el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que recurrirá las últimas 'embajadas' catalanas (Argentina, México y Túnez), ha recriminado al jefe del Ejecutivo en funciones su pasividad ante esas aperturas. Según ha dicho, la "presión" de la sociedad y partidos como el PP "paralizaron" la "famosa figura del relator" o "la mesa de partidos", pero "hubo otras cesiones" al independentismo que "básicamente han consistido en dejar hacer".

"Y las mal llamadas embajadas catalanas son una sintonía de eso y demuestran que el Gobierno de Sánchez ha cedido ante el Gobierno de Torra, que sigue la dinámica golpista de los meses de septiembre y octubre de 2017", ha remarcado.

Además, ha anunciado que el PP cambiará la Ley de Acción Exterior para reforzar los mecanismos que impidan que se puedan abrir esas embajadas. "Es evidente que hay que cambiar la ley, pero en el Parlamento de Cataluña también tenemos una función de fiscalización aunque no nos lo pongan fácil porque convocan poco. Pero esa labor también la vamos a desarrollar", ha garantizado.

Al ser preguntado si el PP ha sacado enseñanzas de las equivocaciones de Mariano Rajoy, Fernández ha rechazado que se pueda atribuir solo al Gobierno del PP. "Las equivocaciones del Gobierno de Rajoy están ahí, como las equivocaciones en relación a la política en Catalunya probablemente de todos los presidentes del Gobierno, porque tienen más que ver con el sistema", ha asegurado, para añadir que "el principal responsable es el nacionalismo porque ellos rompen el pacto constitucional".

Fernández ha indicado que lo que se puede achacar al PP es su intento de "preservar ese pacto constitucional al precio que fuera". "Y eso nos llevó a no calcular la virulencia y la deslealtad y a lo que estaban dispuestos los nacionalistas. Creo que ahí hubo efectivamente una ingenuidad que se puede atribuir, desde el punto de vista ideológico, a todos los gobiernos de España de todos los partidos, con mayor responsabilidad unos que otros", ha manifestado.

En este punto, el presidente del PP catalán ha afirmado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "marca un punto de inflexión en cuanto a irresponsabilidad, muy superior al de cualquier otro presidente del Gobierno".

"INADMISIBLES" DECLARACIONES DE ZAPATERO

Fernández ha cargado duramente contra las declaraciones de Zapatero mostrándose partidario de "estudiar los indultos" de los posibles condenados por el 'procés' y ha recalcado que son unas "afirmaciones absolutamente inadmisibles".

"Tiene derecho a hablar de indultos, sí, lo que no puede decir es que una sentencia, sea la que sea, condiciona el diálogo político. Eso sí es cargarse la separación de poderes y presionar de manera inadmisible a un tribunal que lo único que tiene que hacer es impartir justicia y no hacer valoraciones de orden político sobre su sentencia", ha enfatizado.

Finalmente, Fernández ha lamentado que el Gobierno de Sánchez esté dispuesto a "hacer la vista gorda con respecto a cosas gravísimas que ocurrieron en Cataluña", intentado "relativizarlas". Sin embargo, ha subrayado que el independentismo ya ha anunciado que lo volverá a hacer y que creará las bases "para el siguiente desafío unilateral" contra la democracia española. "Conviene que no repitamos la ingenuidad de otras etapas", ha aconsejado.