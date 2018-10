Alejandro Fernández ve "razones objetivas" para aplicar ya un 155 "profundo"

El portavoz parlamentario del PPC y aspirante a liderar el partido, Alejandro Fernández, ha advertido de que, si el Govern no cambia inmediatamente su "retórica golpista", hay "razones más que objetivas y suficientes" para aplicar ya de manera "profunda" el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

En una entrevista con Efe, días después de anunciar su intención de concurrir como candidato a las primarias del PP Catalán para relevar a Xavier García Albiol al frente del partido, Fernández ha apostado por aplicar el 155 para suspender nuevamente el autogobierno catalán, ante la actitud del Govern de Quim Torra.

Fernández ha recordado el "precedente gravísimo" vivido en Cataluña el año pasado, con una "insurrección, una ruptura de la convivencia y un golpe de Estado clarísimo".

"Lo que se trata ahora es de evitar que eso vuelva a suceder. Y te están diciendo que lo van a volver a hacer. Te lo están diciendo. ¿Y hay algún motivo para creer que van de farol? Está claro que hay razones más que objetivas para que, si no cambian inmediatamente su retórica golpista, aplicar el 155. Hay razones suficientes", ha aseverado.

El portavoz parlamentario del PPC ha asegurado que no sería un 155 "preventivo", ya que el actual gobierno catalán "es heredero en lo político del anterior, que dio un golpe, con lo cual no se trata de prevenir, sino de tener claro que no pueden volver a repetir lo mismo y que el Estado es fuerte".

Fernández ha confesado que, si se debe volver a activar dicho mecanismo constitucional, es porque no hay "otro remedio" y "nos obliga el separatismo", aunque "a nadie le provoca placer tener que hacer estas cosas".

"Es evidente que si tuviera que volver a aplicarse tendría que hacerse de manera más profunda y durante una temporada bien larga, porque significaría que continúan en modo insurrección", ha subrayado el diputado tarraconense.

Consciente de que, en lo referente a la legislatura en Cataluña, "no es que sea la crónica de una muerte anunciada, sino que ya nació muerta", Fernández ha instado a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, a que como jefa de la oposición presente una moción de censura contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Una moción que, a su juicio, debería presentarse aunque sea para perderla, pues "hay mociones que se han perdido numéricamente, pero se han ganado ante la opinión pública".

"Estoy absolutamente convencido de que incluso en el caso de perder numéricamente la moción, es tan evidente la necesidad de un cambio y de ser capaces de forjar una alternativa conjunta entre los constitucionalistas, que estoy seguro de que en el debate ganaríamos de cara a la opinión pública y después eso tendría consecuencias positivas para un cambio en Cataluña", ha insistido.

El candidato a presidir el PP Catalán ha puesto como ejemplo la moción de censura que el socialista Felipe González impulsó contra el entonces presidente del Gobierno Adolfo Suárez en 1980, que finalmente perdió, aunque "en el debate quedó claro que presentaba un proyecto nuevo" y, al cabo de poco tiempo, "arrasó en las urnas porque logró la complicidad de la gente".

Fernández ha recalcado que, pese a las "discrepancias serias" que tiene con Ciudadanos, el PP está dispuesto a "ir de la mano" con la formación naranja para "defender la libertad" en Cataluña e impulsar juntos esa moción de censura.

Bajo su punto de vista, es necesario poner ya fin a una "agonía innecesaria" y a un Govern cuya actitud es "inaceptable e impresentable", por lo que considera que sería incluso "terapéutico" para Cataluña que, como ocurrió en el País Vasco, pudiera gobernar un Ejecutivo "no nacionalista".