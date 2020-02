Alfonso Alonso no ha sido informado de la firma esta tarde del acuerdo con Cs

El presidente del PP de Euskadi, Alfonso Alonso, no ha sido informado de la firma esta tarde del acuerdo entre la dirección nacional del partido y Ciudadanos para conformar una coalición para los comicios autonómicos del 5 de abril, han asegurado fuentes cercanas al político vasco.

Por su parte, fuentes de la dirección nacional han comunicado que esta tarde -hoy termina el plazo para presentar coaliciones electorales en Euskadi- se rubricará el acuerdo con Cs, pese al rechazo explícito de Alonso.

El líder de los populares vascos ha avanzado que no está dispuesto a firmar ese acuerdo, cuyo contenido ha conocido por la prensa y que además no comparte. El PP de Euskadi considera el pacto "inasumible", dada la nula representación de la formación naranja en Euskadi, donde no cuenta con ningún diputado autonómico, juntero o concejal.

Según este acuerdo, según adelantó Cs, el PP cedería al partido naranja los números dos de la lista electoral de Álava y Bizkaia. Esto supondría que, de repetirse los resultados de los comicios de 2016, el PP perdería 2 de los 9 diputados en el Parlamento Vasco en favor de Ciudadanos.