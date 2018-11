Alfred Bosch: "Si Borrell continua así, forzará la reacción de Europa"

El nuevo conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch (ERC), cree que, si el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, continúa impidiendo el trabajo diplomático de Cataluña, "forzará la reacción de Europa para hacer cuadrar al Estado español".

En su primera entrevista, que ha concedido a "El Periódico", como nuevo conseller de Exteriores de la Generalitat, Bosch afirma que le gustaría que con Borell "hubiera un diálogo y el mismo respeto que yo le tengo, por su trayectoria".

"Tenemos que dialogar. Para mí Borrell es un oponente de altura. Que lo demuestre", añade Bosch, que era concejal en el Ayuntamiento de Barcelona y que ha cedido a Ernest Maragall ser el candidato de ERC a la alcaldía de Barcelona.

Bosch anuncia que propondrá una reunión con Borrell, "que no puede impedir que hagamos nuestro trabajo. Cuando dice que Catalunya no puede abrir delegaciones, no es verdad. Estamos facultados para hacerlo".

"Si nos ponemos a comparar con sus antecesores, José Manuel Margallo y Alfonso Dastís, es difícil distinguirlos. He sido capaz de sentarme a hablar con todos los nacionalistas españoles. Con Josep Borrell también lo haré", asegura el dirigente de ERC, que también fue diputado en el Congreso.

Para Bosch, la solución política de Cataluña pasa por "un acuerdo con el Estado. Me gustaría ver un David Cameron y unos ministros de corte inglés en España. Eso es lo ideal. Borrell nos demuestra que no está haciendo bien su trabajo. El ministro puede conseguir que Europa entienda lo que está pasando. Y que Europa comparta las inquietudes de la mayoría democrática de catalanes".

"Si Borrell sigue por este camino, forzará la reacción de Europa para hacer cuadrar al Estado español", ha aseverado.

Sobre su relevo como candidato de ERC a la alcaldía de Barcelona, que ahora es Ernest Maragall, Bosch ha dicho: "hemos dejado a Maragall en la 'pole' para la alcaldía. Le pedimos que haga el esprint final".