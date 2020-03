Alfred Bosch asegura que sin mesa de diálogo "no hay legislatura"

En una entrevista a La Vanguardia recogida por Europa Press, Bosch ha opinado que la reunión entre el Gobierno y la Generalitat del pasado miércoles ha dado fuerza a los independentistas porque les valida "como interlocutores reconocidos por el Gobierno de España", y ha indicado que no hay alternativa al referéndum.

"Que el 100% de la población pueda votar piense lo que piense no es maximalista. No pedimos imponer la república catalana, pedimos que la gente lo decida", y ha dicho que Sánchez tendrá que acabar abrazando la democracia, en sus palabras.

Sobre las relaciones entre ERC y JxCat, Bosch ha indicado que las futuras elecciones catalanas no serán negativas para el independentismo porque, según él, concurrencia y cooperación no son palabras opuestas: "Que haya diversidad no quita que en cuestiones básicas haya cooperación".

En relación al acto independentista celebrado este sábado en Perpignan (Francia), ha explicado que la posición de ERC es avanzar hacia un referéndum con reconocimiento internacional y que, "si lo que hace Puigdemont contribuye a avanzar en esta dirección", les parece correcto.