Alfred Bosch pide a las 'embajadas' de Cataluña que busquen apoyos que "presionen" al Gobierno para dialogar

"Hemos de llamar a todas las puertas que podamos. Es el momento de hablar con el Gobierno español, que los actores internacionales hablen con el Gobierno español y le presionen para que este diálogo sea firme y sean conscientes de que la única solución viable", ha pedido Bosch a los delegados de las 'embajadas' catalanas en el exterior, en una reunión en Bruselas para coordinar la estrategia exterior del Govern.

Bosch ha recalcado que los delegados deben trasladar en sus contactos internacionales que son "interlocutores homologados", "válidos", para abordar la cuestión catalana y para convencerles de que "animen y presionen" al Gobierno español para que se comprometa a un "diálogo firme".

En su mensaje a los delegados --han asistido 14 de los 15 nombrados--, Bosch ha defendido que el objetivo de "internacionalización" del desafío independentista es "legal, legítima y necesaria".

"Hoy en día, si no internacionalizas (tu mensaje) no puedes competir en igualdad, no tienes las mismas oportunidades", ha argumentado en su discurso inicial, abierto a la prensa, antes de continuar el encuentro a puerta cerrada.

Así, Bosch ha apuntado que la proyección internacional busca la apertura en áreas como el comercio, la economía, la cultura, el deporte, el mundo académico y otros, pero sobre todo la "posición de diálogo" y el objetivo de lograr una solución "democrática" por la que "el pueblo de Cataluña pueda decidir su futuro".

"Nos erigimos como interlocutores en pie de igualdad y el mundo lo tiene que saber, tiene que entender que somos una parte esencial en la resolución del conflicto", ha remachado, para después considerar que convencer al exterior de que son interlocutores "válidos" es "ahora una misión más importante que nunca".