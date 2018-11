El alcalde de Algeciras cuestiona la "validez jurídica" de los acuerdos anunciados por Sánchez sobre Gibraltar

Después de que Sánchez haya anunciado este sábado que se ha alcanzado un acuerdo sobre Gibraltar una vez que la UE y Reino Unido hayan "aceptado las exigencias españolas", por lo que España votará este domingo a favor del acuerdo del 'brexit' en la cumbre de líderes europeos, Landaluce ha asegurado en un comunicado que "el problema es que el Gobierno no ha hecho los deberes cuando le tocaba y ahora pretende aprobar el examen estudiando la noche antes, pero llega tarde, porque el Acuerdo de Salida ya no se va a modificar".

"Por mucho que Pedro Sánchez nos venda la moto usando palabras como veto, garantías históricas, territorialidad, integridad o soberanía; en el papel hay lo que había", ha dicho Landaluce.

El regidor algecireño ha lamentado además que, tal y como dice que les tiene "acostumbrados el Gobierno de Pedro Sánchez, se "ningunea" al Campo de Gibraltar, donde son "los últimos en enterarse" de lo que se negocia. "Sabemos que pretende ir al Congreso el 12 de diciembre a explicar lo que ha negociado, pero llegará tarde, llegará cuando todo haya terminado de cerrarse", ha apostillado.

"No podemos estar tranquilos si no sabemos qué está negociándose, es más, no podemos estar tranquilos si ni siquiera el presidente del Gobierno está pendiente de lo que se negocia y lo que afecta al Campo de Gibraltar, pues le han colado un gol y ahora que ya no puede curar la herida, nos vende la tirita más histórica de la historia", ha insistido el primer edil.

Landaluce ha preguntado al presidente del Gobierno "cuándo va a dejar de hacer anuncios grandilocuentes y va a estar sobre el terreno, solucionando los problemas de verdad del Campo de Gibraltar, con un plan integral que recoja realmente todas las áreas sobre las que es necesario actuar, un plan negociado, con cronograma y con presupuesto y no una lista de la compra sin estrategia ni unidad".

"Qué osadía pretender que nos creamos que subiendo el precio del tabaco en Gibraltar, entre otras medidas puestas sobre la mesa, nuestra comarca va a prosperar. Aquí necesitamos inversiones, planes de empleo con ayuda a los desempleados, seguridad y dejar de ser la zona olvidada de España, necesitamos que se proteja a los trabajadores transfronterizos y necesitamos convertir ya en oportunidades para los campogibraltareños las incertidumbres del momento histórico que vivimos", ha manifestado el alcalde.

Finalmente, el regidor ha asegurado que cuando pedían que el Campo de Gibraltar estuviese presente, igual que lo está Gibraltar, en las negociaciones entre España y Reino Unido, lo hacían porque eran "conscientes" de que, para el Gobierno de Pedro Sánchez, no son "una prioridad real" ni tienen "voz propia".

"Los acuerdos han llegado y nuestros peores presagios se han confirmado. Mañana el presidente del Gobierno brindará por un Acuerdo de Salida que asegura que los británicos negociarán para todos sus territorios la relación futura con la Unión Europea, y ya está, el documento legal no dice nada más, ¿qué garantías tiene España para el futuro? ¿El que ha hablado hoy es Pedro Sánchez o el presidente del Gobierno? Porque si es el jefe del Ejecutivo podría dejar de mandarnos mensajitos de ánimo por la tele y venir a dar soluciones reales a los problemas e incertidumbres reales del Campo de Gibraltar", ha concluido Landaluce.