Aliados de May defienden su gestión ante una posible rebelión conservadora

Varios aliados políticos de la primera ministra británica, Theresa May, salieron hoy en su defensa ante la posibilidad de que un sector del Partido Conservador le plantee una moción de confianza que amenazaría su liderazgo.

El ministro de Vivienda, James Brokenshire, dijo a la BBC que el objetivo del Gobierno es "trabajar en torno al acuerdo" preliminar de "brexit" consensuado con Bruselas, que ha suscitado críticas generalizadas y la dimisión ayer de dos ministros.

Brokenshire insistió en que el borrador, que determina la salida británica de la Unión Europea (UE) y la futura relación bilateral, "ofrece un equilibrio justo" y, aunque contiene concesiones, "no parece que se vaya a sacar mucho más si se sigue negociando".

"Podríamos ir hacia atrás si intentamos hacer eso", advirtió, y señaló que la meta del Ejecutivo debe ser ahora definir la futura relación.

El presidente del Partido Conservador, Brandon Lewis, escribió por su parte a los militantes defendiendo el pacto consensuado por May y subrayando que las opciones son este documento, "que no haya acuerdo" o "arriesgarse a que no haya 'brexit".

El expresidente Grant Shapps dijo a su vez que "no es el momento de plantear una moción de confianza" a la primera ministra y opinó que, de llevarse a cabo, "Theresa May la ganaría".

Estos comentarios se producen cuando aumentan los rumores de que un número suficiente de diputados conservadores puede haber escrito al presidente de su grupo parlamentario para que instigue esa moción.

El presidente del llamado Comité 1922, que agrupa a los diputados "tories", Graham Brady, no ha confirmado todavía si ha recibido las 48 firmas necesarias -un 15 % de la bancada conservadora- para comenzar el proceso.

Si se plantea una moción de confianza, los 315 diputados conservadores votarán sobre el liderazgo de May, de modo que si ésta pierde -lo opción que ahora parece menos probable-, tendrá que dejar el cargo de líder del partido y se convocarían unas elecciones internas para sustituirla, a las que no podría presentarse.

Mientras no hubiera sustituto, permanecería como primera ministra en funciones.