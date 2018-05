El alcalde de Alicante subraya que el PP no negoció con Belmonte (Guanyar) para recuperar la alcaldía

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha subrayado este jueves que el PP no negoció con la edil no adscrita y ex de Guanyar, Nerea Belmonte, cuyo voto en blanco facilitó a los 'populares' recuperar la Alcaldía al ser el partido más votado en las pasadas elecciones, y ha instado al PSPV a explicar "qué pusieron encima de la mesa" en la negociación con la concejal para intentar lograr su apoyo a la candidata socialista, Eva Montesinos.