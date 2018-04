Alíev logra el 86 % de los votos, según datos oficiales aún no definitivos

El líder azerbaiyano, Ilham Alíev, ganó las elecciones presidenciales celebradas el miércoles con el 86 % de los votos, según datos oficiales no definitivos ofrecidos hoy por la Comisión Electoral Central (CEC) de Azerbaiyán.

El actual jefe del Estado lidera el escrutinio con el 86 % de los sufragios, anunció en una rueda de prensa el presidente de la CEC, Mazajír Panajov.

"Continúa el recuento de los votos. Hemos recibido los datos de 5.201 lugares de votación, es decir del 92 % de los colegios electorales", dijo.

De las 3.723.278 papeletas escrutadas, 3.192.522 fueron emitidas en favor de Alíev, en el poder desde 2003.

"Creo que mañana por la mañana podremos ofrecer las cifras definitivas", dijo Panajov.

En segundo lugar, muy lejos de Alíev, se situó el independiente Zajid Orudzh con tan solo el 3,11 % de los votos, seguido de Gudrat Gasanguliev, del Frente Popular Unido de Azerbaiyán, que consiguió el 3,04 %.

El resto de los sufragios se los repartieron los otros cinco candidatos.

Diversas organizaciones opositoras boicotearon los comicios y no reconocen los resultados.

"Las elecciones del 11 de abril no se celebraron en concordancia con los compromisos internacionales de Azerbaiyán ni con la Constitución del país. No reflejan la voluntad del pueblo azerbaiyano", señaló el opositor Consejo Nacional de Fuerzas Democráticas al anunciar que no reconocía los resultados de las elecciones.

La victoria en las elecciones de este miércoles le permite a Alíev gobernar este país bañado por el mar Caspio durante siete años más tras la reforma que amplió el mandato presidencial de 5 a 7 años.

Alíev, quien sucedió a su padre, Gueidar, en la jefatura del Estado, ganó sus primeras presidenciales en 2003 con el 79,46 % de los votos.

Fue reelegido en 2008 y 2013 con el 88 % y el 84,6 %, respectivamente.