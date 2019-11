Almeida, a Caballero: Menos nieve y más pronunciamientos sobre el pacto PSOE-UP

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afeado este domingo a su homólogo de Vigo, el socialista Abel Caballero, "distraer" con las fiestas y las luces navideñas en lugar de dar su opinión, como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), sobre un gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos que dependa de ERC.

"Yo le diría a Abel que menos nieve artificial y más pronunciamientos sobre lo que el presidente del Gobierno quiere hacer con aquellos que han dado un golpe de Estado. Entiendo que quiera competir con Madrid, entiendo que quiera estar todo el día haciendo bromas, porque no quiere hablar de los asuntos serios", ha señalado Almeida.

En declaraciones a los medios tras presentar la Madrid Green Capital, que servirá de "prólogo" a la cumbre del clima (COP25) del 3 de diciembre, Almeida ha afirmado que Madrid "no compite con Vigo" en cuanto a luces navideñas y le ha pedido a su homólogo gallego que "no toda la política sea de luces".

"Abel, una vez has dejado las luces, una vez has dejado la nieve artificial, una vez has distraído con todas las fiestas, ¿piensas de verdad, como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, que es bueno un pacto con Podemos? (...) Abel, ¿estás de acuerdo con los golpistas?", ha preguntado el regidor madrileño, al tiempo que le ha instado a que "lo diga claro".