Almeida cree que el máster de Casado "no complica" las candidaturas del PP

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, considera que la investigación del máster del vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, "no complica" la elección de candidato para las elecciones municipales de 2019 porque "no se ha conocido nada" del caso.

La jueza que instruye el caso del máster de la Universidad Rey Juan Carlos de Cristina Cifuentes, Carmen Rodríguez-Medel, ha abierto una investigación específica para aclarar cómo obtuvo el mismo máster Casado, quien se matriculó en un curso distinto a la expresidenta.

En declaraciones a los medios a su llegada a la entrega de Medallas de Oro de la ciudad de Madrid, Martínez-Almeidaha negado que esta investigación pueda tener repercusión en la elección de candidato del PP para las elecciones municipales de 2019, para las que suena el nombre de Casado.

"No se complica la elección porque no se ha conocido nada", ha dicho.

Al respecto, ha incidido en que estamos en "una fase muy preliminar" a nivel judicial que "no afecta a Pablo Casado ni a las candidaturas del PP en el Ayuntamiento de Madrid".

Además, ha señalado que Casado "ya en su momento dio explicaciones" sobre el máster y "presentó la documentación correspondiente".

Preguntado sobre Cifuentes, que ha sido citada a declarar como investigada por delitos de falsificación de documento público y cohecho, ha manifestado su "respeto absoluto a las resoluciones judiciales y a la presunción de inocencia" frente a los "juicios paralelos que se puedan hacer".

"Le mando un mensaje de cariño y apoyo porque no ha sido fácil la situación que ha atravesado", ha añadido.

En cambio, desde el punto de vista político ha comentado que Cifuentes "ya no está en política", por lo que cree que "no es cuestión de decir si se le apoya o no desde el PP".