Almeida afea al Gobierno central que no busque "el mayor consenso posible" en las medidas contra la crisis

"A mi juicio son recetas prácticamente consensuadas con agentes sociales ni con la oposición. Cuando uno necesita apoya para los decretos, parece razonable que ese decreto del estado de alarma se vea previamente. Se busca el mayor consenso y acuerdo posible, y eso parece que no se está produciendo", ha manifestado el regidor en una entrevista con Onda Madrid, recogida por Europa Press.

El PP no dará su apoyo en el Congreso a los dos últimos decretos económicos que ha aprobado el Gobierno --relativos a la prohibición de despedir por fuerza mayor y la paralización de la actividad no esencial-- si no incluyen cambios. Entienden los 'populares' que hay una "deriva" hacia las "tesis de Podemos"

Martínez-Almeida ha apuntado que "no se puede estigmatizar al empresariado" y ha criticado "los discursos que buscan disputas partidistas en las que uno pretende ganar algo". Además, ha reiterado que "si se pide lealtad, unión, también creo el Gobierno debería tratar de llegar a más consensos".

SANCIONES A LA BAJA

Las sanciones impuestas por la Policía Municipal por incumplir las medidas del estado de alarma van a la baja, ha señalado el alcalde matritense. Ha indicado que las multas "se han estabilizado y van incluso a la baja", y ha puesto en valor que "la inmensa mayoría (de ciudadanos) cumple de forma ejemplar".

También ha puesto en valor que "los números (de fallecidos y contagiados) van mejorando poquito a poco", y ha animado a continuar quedándose en casa. "Cuando miremos atrás nunca podremos perder la memoria de todos aquellos que se han ido. Este futuro lo vamos a ganar desde la ejemplaridad de nuestro comportamiento", ha expresado.

Ha aplaudido la propuesta de la jefa del Ejecutivo regional, Isabel Díaz Ayuso, de instalar un monumento en Madrid Nuevo Norte, y ha añadido que habrá que llevar a cabo "un homenaje multitudinario a héroes y víctimas".