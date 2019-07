Almeida asegura que Madrid Central "es debate superado" y apuesta por luchar contra la contaminación en toda la ciudad

"Que no se equivoque nadie. Este debate es el conjunto de la ciudad. Que los vecinos en Plaza Elíptica puedan tener el mismo nivel de calidad del aire y que no se superen los límites de contaminación. Madrid Central es un debate superado", ha expresado el regidor.

Requerido por alguna de las medidas que ya se hayan puesto sobre la mesa para la "mejora" de Madrid Central, Almeida ha hecho referencia al "sosiego" y "la búsqueda de encuentros" 'para que este nuevo plan sea "extraordinariamente importante".

Y es que el regidor madrileño no entiende "por qué hay que debatir solo de Madrid Central y no lo que pasa en Plaza Elíptica, o en Ramón y Cajal". "Sin perjuicio de lo que pase en Madrid Central la cuestión en todo Madrid", ha señalado, para apuntar que "el tratamiento de la movilidad no se puede circunscribir solo al distrito centro". En esta línea, ha aseverado que "sin alternativas, las prohibiciones son inútiles".

La vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha indicado que la posibilidad de una multa por parte de la Comisión Europea se debe a que "el año pasado se rebasaron todos los límites de contaminación", y ha apostado por medidas que vayan más allá de la M-30.