Almeida, sobre Mobile: No es un reto que nos planteamos contra Barcelona

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este viernes que la capital no se plantea como "reto" contra Barcelona acoger el Mobile World Congress, y ha pedido que no se busque en Madrid el "enemigo" al que culpar por el periodo de "decadencia" que vive Cataluña.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, afirmó en un desayno informativo este jueves que harán "todo lo que esté" en su mano para acoger en la capital el Mobile World Congress, que actualmente tiene lugar en Barcelona.

"Aquí, tendrán toda la libertad para moverse, para relacionarse y para emprender", añadió.

Preguntado al respecto en la presentación de las actividades del año nuevo chino, el alcalde ha negado que sea un "reto" para la ciudad acoger el congreso tecnológico.

"No es un reto que nos planteamos contra Barcelona, no creo que sea cuestión de enfrentar a Madrid con Barcelona (...). Somos conscientes de que es muy difícil que el Mobile se pueda mover hacia Madrid, eso no lo podemos ocultar, y por tanto es algo que a nosotros se nos antoja como una premisa de la que necesariamente tenemos que partir", ha reconocido el alcalde.

En este sentido, ha añadido que "lo único que decimos al mundo es que Madrid está abierto al mundo, que Madrid está abierto a recibir grandes eventos internacionales", y se ha preguntado si la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, "puede defender esta postura".

"¿Puede decirle abiertamente al mundo que Barcelona es una ciudad abierta, dinámica, cosmopolita, en la que se respeta a todo el mundo con independencia de lo que piense? ¿Ada Colau es un ejemplo precisamente hacia el mundo de tolerancia, de convivencia y de respeto hacia todo aquel que no piense como ella?", ha abundado Almeida.

Ha afeado a su homóloga barcelonesa por "tratar de situarse en un plano de equidistancia absoluta con aquellos que han dinamitado la convivencia en Cataluña y Barcelona", hasta el punto de "mostrase comprensiva con aquellos que durante semanas incendiaron las calles de su ciudad".

"Entenderá Ada Colau que los grandes eventos internacionales no están cómodos con un Ayuntamiento que ampara episodios de violencia como los que amparó ella", ha criticado.

"Hay que decir -ha abundado el 'popular'- que la decadencia política, económica, social y cultural de Barcelona y de Cataluña no es culpa de Madrid. Que no busquen en Madrid el enemigo, el enemigo son ellos mismos, son los que han llevado a que una comunidad tan rica, pujante y admirable como Cataluña, y una ciudad tan extraordinaria como Barcelona, viva este periodo de decadencia".