Almeida pide a Moncloa "no filtrar" ni evadir las preguntas de la prensa

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha animado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez a "no filtrar" las preguntas de los periodistas en las ruedas de prensa porque los ciudadanos "están confinados en sus casas y quieren confiar" en las instituciones, y la "única manera" para conseguirlo es "dejar que los medios hagan su trabajo".

El alcalde de Madrid ha pedido que el Gobierno dé la cara y no hurte respuestas, preguntado en rueda de prensa sobre su opinión acerca de cómo gestiona Moncloa las preguntas de los periodistas, que pasan por el filtro del secretario de Estado de Comunicación, Ángel Oliver, antes de ser formuladas, lo que ha provocado la queja de los profesionales.

"Animaría al Gobierno de la nación a que no filtre preguntas, a que deje que libremente los medios de comunicación puedan hacer su trabajo, a decirle a los ciudadanos que el Gobierno está gestionando una situación muy compleja y que el Gobierno va a dar la cara en todo momento y que no va a hurtar ni evadir ningún tipo de información, ningún tipo de respuesta", ha dicho el regidor.

Esa, ha añadido, es "la única manera de que los ciudadanos en sus casas confíen en las instituciones, dejar que los medios de comunicación hagan su trabajo".

"Los ciudadanos necesitan creer y confiar en las instituciones en estos momentos, las instituciones tienen que ganar credibilidad en casa de todos y cada uno de los que están en situación de confinamiento", ha proseguido.

Ha subrayado que, en el estado de alarma y el confinamiento decretado, los ciudadanos "quieren creer, confiar, quieren que les demos certezas, y para eso tenemos que tener una política de comunicación en la cual no evadamos preguntas, porque el problema no está en las preguntas que se hagan, sino en si se tienen o no se tienen las respuestas a esas preguntas".

"Los ciudadanos prefieren que las instituciones hagamos un ejercicio de humildad y les digamos 'no podemos responder esta pregunta en estos momentos' que sencillamente evadir o no contestar un determinada pregunta porque los ciudadanos necesitan creer en nosotros", ha añadido.

Concluida la respuesta, se ha asegurado desde el Palacio de Cibeles que no se han recibido más preguntas a las que contestar, por lo que se ha dado por concluida la comparecencia telemática posterior a la Junta de Gobierno, en la que ha estado acompañado por la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y por la portavoz municipal, Inmaculada Sanz.

En el Ayuntamiento de Madrid las ruedas de prensa telemáticas cuentan con preguntas enviadas por los medios con antelación, sin límite en el número de cuestiones y que son leídas en su totalidad.