Almeida pide al PSOE que condene palabras de Delgado, "ministra de Justicia homófoba que insulta por diversidad sexual"

Nuevas grabaciones publicadas este martes muestran a la ministra de Justicia en un encuentro informal en 2009 con el excomisario José Manuel Villarejo, con el que departe de manera familiar. En la filtración se llega a escuchar cómo Delgado, entonces fiscal de la Audiencia Nacional, se refiere a Fernando Grande-Marlaska, entonces magistrado de la Audiencia Nacional y actual ministro de Interior y compañero de gabinete de Delgado, como "maricón"

"Esperaba que Causapié, tan comprometida siempre con la causa LGTBI empezara su discurso condenando tener una ministra de Justicia homófoba, que insulta por razón de la diversidad sexual al ministro del Interior, o por una muestra del heteropatriarcado más claro", ha criticado Almeida.

Además, Martínez-Almeida ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no es decente", pero "no por su tesis, ni por su chiringuito que no era un tribunal, ni por plagiar un libro, sino por contar con votos de herederos de ETA e independentistas catalanes".