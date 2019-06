Almeida pide que Sánchez no pacte ni negocie con independentistas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), ha defendido este viernes que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no debería pactar ni negociar con independentistas después de que el PSC apoyase al candidato de Geroa Bai como presidente del Parlamento de Navarra.

Además el regidor de la capital, donde gobierna en coalición con Ciudadanos ha preferido no pronunciarse sobre la opinión del expresidente Mariano Rajoy, que ayer abogó por un Gobierno de mayoría aunque señaló que es poco probable un pacto PSOE-Ciudadanos para investir presidente a Pedro Sánchez.

"No he escuchado las declaraciones y por tanto no me puedo pronunciar", ha dicho el alcalde ante los periodistas a su llegada al Círculo de Bellas Artes, donde el rey Felipe VI inaugura la exposición "Volar cien años en el cielo".

Y ha añadido que Sánchez "lo que no debería hacer es pactar con Bildu en Navarra ni pactar con ERC en Cataluña ni negociar con los independentistas", después de que el miércoles el candidato de Geroa Bai, Unai Hualde, fuese elegido presidente del Parlamento Foral con los votos de PSN, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerravotos y de que EH Bildu lograse un puesto en la Mesa.

Martínez-Almeida asiste este viernes al que es su primer acto como regidor acompañando al rey Felipe VI.