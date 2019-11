Almeida: Vamos a homenajear a todas las víctimas, con independencia del bando

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha afirmado que no quiere "tener nada que ver" con las políticas de la izquierda en materia de memoria histórica, y que promoverá en el cementerio de la Almudena un homenaje a "todas" las víctimas de la guerra civil y el franquismo, "con independencia del bando en el que cayeron".

En declaraciones a los medios tras visitar una oficina de turismo frente al Palacio Real, Almeida se ha referido a la denuncia que ha interpuesto la Asociación Memorialista Ranz Orosas (AMRO), alegando que el Ayuntamiento podría haber incurrido en un posible delito de prevaricación al paralizar en el cementerio las obras de un monumento con los nombres de víctimas del franquismo a falta de tres semanas para su finalización.

El Ayuntamiento ha procedido a retirar las placas del memorial con el que el anterior equipo de Manuela Carmena quería grabar los 2.934 nombres de los asesinados entre 1939 y 1944, entre los que hay chequistas, y cuyas obras se paralizaron al llegar PP y Ciudadanos al Consistorio por no dar cumplimiento a las recomendaciones del Comisionado de Memoria Histórica.

Este mismo martes la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha considerado que la decisión del Ayuntamiento de retirar las placas es "indigna de aquellos luchadores por la libertad y la democracia".

"Podrán arrancar sus nombres de las paredes, pero nunca lograrán borrarlos de la historia", ha señalado Delgado en su cuenta de Twitter.

Almeida ha replicado que él no tiene "nada que ver" con la postura de Delgado ni de la izquierda en materia de memoria histórica. "No quiero tener nada que ver con un Gobierno que prometió dos semanas antes de la exhumación de Franco que no iba a haber ni un solo medio de comunicación", ha dicho, y a pesar de ello el día de su traslado "había más de 500 medios acreditados", convirtiéndolo en un "reality show" a dos semanas de las elecciones generales.

"Nosotros no vamos a estar en los enfrentamientos ni en la política de 'muy buenos y muy muy malos' que tanto le gusta a la izquierda; aquello, desgraciadamente, fue una guerra entre hermanos, y tenemos que aceptarlo, donde hubo víctimas en todos los bandos", ha afirmado.

El alcalde ha insistido en que el homenaje que quiere hacer su Gobierno es "a todas las víctimas", porque "ésa es la mejor forma de garantizar el entendimiento, el diálogo y la concordia".

"Vamos a seguir ahondando en el espíritu de la transición. La pregunta es por qué el PSOE de Sánchez ha decidido no ser el PSOE de González, por qué ha decidido abandonar el consenso de la transición, por qué renuncia a lo mejor que hicieron durante la transición, apelar a ese espíritu de concordia y de cerrar heridas, a apelar a la Constitución de 1978 que nos ha dado los mejores años de la historia", se ha preguntado.