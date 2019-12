Almeida y Villacís condenan el ataque al centro de Hortaleza y piden prudencia a la espera de la investigación

Aún se desconoce la autoría del ataque perpetrado ayer en el centro de primera atención con una granada, sin carga explosiva, según la Policía, y ha insistido en la unanimidad de los grupos para reactivar el pacto.

Tras el acto en homenaje a la Constitución celebrado en la plaza de Chamberí, Almeida ha condenado ese ataque, como "todos los hechos de violencia" que pueden acontecer en la capital.

También ha pedido a la izquierda que no haya "aprovechamientos en esta materia", y ha pedido "prudencia a la espera de la investigación de la Delegación del Gobierno". "Somos expertos en eso, porque en la legislatura anterior, miembros del gobierno anterior hacían discursos del odio, que propagaban el rencor, que adoptaron", ha lamentado." La vicealcaldesa, Begoña Villacís, también ha condenado el ataque. "No tenemos más información; no me puedo pronunciar, pero todo el mundo debe condenarlo", ha concluido.