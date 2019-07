Almeida insta a Vox a que "deje de hacer gracietas con relaciones sentimentales" y sea responsable en la Comunidad

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Almeida ha llamado a seguir el ejemplo de su partido, que está "poniendo de acuerdo" a otras formaciones. "¿Qué pasaría si el PP no estuviera en medio? Que ahora tendríamos un gobierno de izquierda o que se tendrían que repetir las elecciones. Les pido a todos un ejercicio de responsabilidad porque los madrileños no entenderán que mañana no haya un candidato en la investidura", ha manifestado.

Almeida ha instado a conseguir un gobierno de centro derecha que pasa por ese "pacto razonable" de PP y Cs con 155 puntos, "que en gran parte incluye las medidas de Vox". Si mañana no sale adelante la investidura y se sigue retrasando, "los madrileños acabarán pasando factura electoral de una manera de otra", ha advertido.