Almeida pide comparar tuits de Casado sobre Covid-19 con los de Sánchez sobre ébola para ver "la lealtad"

Así lo ha indicado en una entrevista con La Sexta, recogida por Europa Press, donde ha defendido que la postura del Partido Popular durante esta pandemia es de "lealtad", pues su deber como oposición es "decir al gobierno en qué se debe mejorar".

En otro orden de cosas, sobre las escuelas infantiles, el regidor ha indicado que se pagará el 80 por ciento de los costes fijos de los contratos de aquellas escuelas que no han podido presentar un proyecto para continuar con la actividad a distancia.

"En las escuelas infantiles de titularidad pública procedía suspensión del contrato. Ante esa situación, planteamos a las escuelas públicas que nos presentaran proyectos para continuar actividades por diversos medios online para seguir ejecutando el contrato", ha explicado.

Tras ello, "la gran mayoría de escuelas infantiles han presentado un proyecto que permite seguir". "Pero hay escuelas que no lo han podido presentar o que no tenían capacidad, pero aquellos contratistas que no tienen medios, hemos tenido que echar mano. Vamos a pagar el 80 por ciento de los costes fijos de esos contratos", ha señalado.

Según apuntó la vicealcaldesa, Begoña Villacís, en la última rueda de prensa tras la Junta de Gobierno de la ciudad, el servicio se mantiene en el 75 por ciento de las escuelas infantiles dependientes del Ayuntamiento y no lo hace en el 25 restante.