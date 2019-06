Almeida: No puedo comprometerme a publicar el acuerdo nacional entre PP y Vox

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este jueves que "no se puede comprometer" a publicar el acuerdo alcanzado entre las ejecutivas nacionales del PP y Vox pero ha afirmado que sí será "público el acuerdo definitivo".

Así lo ha manifestado a los periodistas a su entrada a la entrada de la entrega los Premios APM de Periodismo 2018 que otorga la Asociación de la Prensa de Madrid (APM)

Almeida ha insistido en que él "no puede decidir" sobre la publicación del acuerdo, ante las preguntas de los periodistas, y ha recalcado que "lo importante" es que con ese acuerdo se ha podido "bloquear" un nuevo gobierno de Manuela Carmena.

"No puedo comprometerme a mostrar el documento porque no está dentro de mis competencias pero sí me comprometo a que el acuerdo definitivo sea público", ha recalcado el alcalde de Madrid.

Ha asegurado que el PP cumplirá sus "compromisos" para garantizar un gobierno de centro derecha liberal en la capital y ha pedido un "ejercicio de responsabilidad" que permita a la candidata del PP a la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para que sea "la futura presidenta" de la Comunidad.