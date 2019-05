Almeida: "Es una pena que antes de sufrir ese escrache, Carmena no condenara los que sufrimos Villacís y yo ayer"

Tras afirmar que "todos ellos son condenables", Martínez-Almeida, desde Vallecas, ha lamentado que la regidora no le haya enviado un mensaje ni le llamara tras los hechos producidos ayer en la pradera del patrón capitalino. "Sí le envió un mensaje a Villacís, pero conmigo no ha tenido ese comportamiento. No se puede acordar uno solo cuando le pasa a sí mismo", ha lanzado.

La solidaridad de Almeida con Carmena es "total y absoluta", pero ve "muy sorprendente" que hoy el coordinador general de la Alcaldía, Luis Cueto, "diga que han tenido una facción de izquierda muy radical en el Gobierno". "¿Es que no sabían con quién se presentaban? Cuando hizo las listas Manuela Carmena, ¿no se preguntó quiénes eran sus compañeros de bancada?, ¿Nos tenemos que tragar que Carmena no tienen ninguna responsabilidad de lo que pasa en Madrid?", ha concluido.