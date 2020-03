Almeida insiste en que es "posible" el confinamiento porque hay que ser "realistas"

Almeida cree que "lo imprudente sería descartar cualquier medida que se pueda tomar en Madrid" aunque ha reiterado que es una decisión que no ha sido adoptada hasta este momento. "Pero si la situación se agrava tendremos que ir a medidas más gravosas, como es cerrar Madrid", ha puntualizado.

"No es una decisión tomada ni comunicada en este momento pero es conveniente entender que todos los escenarios están abiertos porque en una situación de incertidumbre los madrileños no nos perdonarían no tener previstas todas las posibilidades", ha trasladado. Sí ha remarcado que, en caso de producirse el cierre de Madrid, se garantizan todos los servicios públicos.