Almeida llama a la participación y se muestra "optimista" de cara al 26M

El candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha mostrado este domingo electoral "optimista" con los resultados de los comicios y ha hecho un "llamamiento" al voto.

Así lo ha manifestado a los periodistas tras ejercer su derecho al voto en el colegio Ortega y Gasset, desde el que ha hecho un llamamiento al voto en un día "extraordinario" en Madrid "con el cielo azul en el que se pueden hacer muchas cosas pero también votar".

"La democracia se gana día a día pero es importante la participación en estas elecciones", ha recalcado Almeida, quien acompañará al líder del partido, Pablo Casado, a votar en El Pilar.

El candidato del PP ha saludado a los interventores y apoderados del colegio electoral y ha introducido las papeletas en sus sobres porque se le habían olvidado en casa y ha bromeado: "Me he despistado pero no he dudado a quién votar".

Almeida comerá con la familia, irá a diferentes colegios electorales a "agradecer el trabajo" y posteriormente acudirá a la sede del PP en la calle Génova para seguir los resultados electorales.