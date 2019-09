Almeida volvería a adoptar la moratoria de multas en Madrid Central pese a la suspensión del juez

Fue el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid quien suspendió la moratoria de sanciones de Madrid Central tras escuchar a las partes, al entender que "la existencia de deficiencias en el sistema de multas debe ceder ante la protección a la salud y al medio ambiente".

"La decisión que adopten los tribunales no depende de uno, acato la resolución judicial, pero discrepo de su contenido. Sí lo volvería a hacer; era lo adecuado para subsanar esos problemas", ha indicado en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, donde ha puesto de manifiesto que él no tiene "un plan para Madrid Central", pero "sí uno para el conjunto de la ciudad". En este punto ha reiterado que Madrid Central "tiene que ser un debate superado".

Ha reiterado la necesidad de que a las restricciones se las acompañe de "alternativas". En este punto ha señalado que ·el problema de la movilidad y la contaminación es el perímetro de la M-30", pues quienes viven dentro de este anillo saben que "la alternativa más poca eficiente es el coche".

"No es el plan de Almeida, será el de los 3.200.000 madrileños; están todas las alternativas encima de la mesa, es lo que puedo decir", ha apuntado. Con él ha garantizado que "el conjunto de medidas" que se adoptarán es "apto para reducir la contaminación en Madrid".

VIVIENDA TURÍSTICA

El delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, indicó el pasado viernes que una vez el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dicte sentencia el 11 de septiembre sobre el plan del anterior Consistorio sobre los pisos turísticos, estudiarán la posibilidad de modificar la obligación de que estas viviendas tengan entrada independiente.

El regidor considera que "hay que ponderar el impacto que está teniendo en la ciudad" este tipo de viviendas, pues "hay lugares en los que prácticamente no hay residentes, y eso difícilmente es conciliable".

Si bien, ha reiterado que no se prohibirán, porque es una realidad que no se puede ignorar, no se puede prohibir, hay que regular".