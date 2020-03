Almeida ve en los números de Madrid "una lucecita al final del túnel"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este viernes que ve en los datos de contagios por coronavirus en Madrid "una lucecita al final del túnel" pues "invitan a pensar que quizás la famosa curva se está aplanando" y aunque, ha matizado, "es pronto para decirlo" "hay indicios que hasta hace unos días no se estaban produciendo".

El regidor madrileño ha destacado en una entrevista con La Sexta recogida por la Agencia Efe que "los porcentajes ya están variando un poquito a la baja" y que el número de altas permite ser "optimistas".

"Podemos empezar de verdad a ver esa lucecita y a ver si ya conseguimos derrotar a esa pandemia", ha señalado además el regidor.

En las últimas 24 horas se han confirmado en la Comunidad de Madrid 2.077 contagios, que suben a un ritmo menor (un 12,10 % más frente al 17,6 % del jueves) hasta el total 18.243. El número de fallecidos es de 2.412 y se han curado ya 5.044 curados personas.

El alcalde ha anunciado que el Ayuntamiento de Madrid ha logrado ya 65.000 mascarillas con las que "aligerar" tensiones y seguir prestando los servicios, pues hasta ahorra se corría el riesgo incluso de "suspender el servicio de ayuda a domicilio" por la falta de material, algo que han podido "solucionar" y efectúan 10.000 test PCR a sus trabajadores esenciales para romper la cadena de contagio.

El regidor madrileño ha vuelto a defender la aplicación de test como "uno de los caminos más cortos para poder poner fin a la pandemia" y ha señalado que la mayoría de los madrileños está cumpliendo un confinamiento que es determinante para recuperar cuanto antes la normalidad.

Martínez-Almeida ha señalado que se han estabilizado el número de sanciones que se imponen por saltarse el estado de alarma y ha apuntado que "por pocos que sean los irresponsables" son "un foco de contagio" y ponen "en riesgo a muchos" por lo que se mantendrá la presencia "intensiva" de la Policía Municipal para asegurar que se quedan en su casa.

"Es tiempo de actuar", de "arrimar el hombro" y de cooperar, ha señalado el primer edil de la capital, que ha pedido no obstante no no confundir críticas con reproches, pues en su ejercicio como regidor las ha recibido por parte de la oposición y le han permitido mejorar su toma de decisiones e incorporar iniciativas.

Martínez-Almeida ha defendido que el PP está teniendo un "comportamiento leal" y ha señalado que el mejor apoyo que se puede prestar en democracia "es votar con el Gobierno la prórroga del estado de alarma".

"Desde los gobiernos tenemos que aceptar que determinadas mejoras y críticas también se hacen porque se quiere arrimar el hombro", ha recalcado, que ha pedido al resto de ciudades que miran la actuación de Madrid que luchen contra la pandemia limitando la movilidad y la concentración de personas.