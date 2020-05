Almeida vaticina que el PP "va a tener que acudir pronto al rescate de todos los españoles"

Así lo ha manifestado el regidor en un encuentro virtual organizado por El Mundo y recogido por Europa Press donde además ha indicado que no se plantea "dar el salto" a la política nacional. "No me lo planteo, porque siempre hay que ser serios y responsables. No podemos pedir a los españoles un ejercicio de responsabilidad extraordinario y que los políticos pensáramos en otras cosas, sería una forma muy ridícula", ha indicado.

En este punto, ha recordado que fue el presidente del PP, Pablo Casado, quien "se la jugó" por él al designarlo como candidato a la Alcaldía, ya que "muy pocos daban un duro porque pudiera ser alcalde". "Para mí es ser un inmenso honor y un inmenso orgullo ser alcalde de mi pueblo", ha aseverado.

Sobre si su formación apoyará la próxima prórroga del estado de alarma, Martínez-Almeida ha señalado que "para arruinar España no se puede apoyar eso", y que "si se diseña (la desescalada) al margen de toda la realidad es difícil que se le pueda apoyar".