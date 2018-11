Alonso: El Estatuto está cumplido y el PNV quiere cobrar su apoyo a Sánchez

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado hoy que el Estatuto de Gernika "se ha cumplido", y ha advertido al PSOE, en relación con las transferencias a Euskadi, que el PNV "tiene mucha prisa por cobrar el precio político" de su apoyo a Pedro Sánchez.

"Que no se engañen y se anden con ojo, porque en cuanto saquen lo que tengan que sacar les darán la espalda", ha vaticinado Alonso, quien ha afirmado que por parte del PNV "solo existe un interés de que todo lo que pueda representar a España en el País Vasco desaparezca".

El líder del PP vasco ha analizado en una conferencia ofrecida hoy en Bilbao el acuerdo alcanzado ayer por los gobiernos central y vasco durante la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias celebrada en l capital vizcaína para acometer el calendario de transferencias pendientes a Euskadi, en el que se incluirá la competencia en prisiones y se dejará fuera la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

"No solo se ha cumplido (el Estatuto), sino que hay muchas competencias que ostenta el Gobierno Vasco que no estaban previstas e incluso están excluidas expresamente en el Estatuto, como los impuestos especiales", ha señalado Alonso en una conferencia del Fórum Europa-Tribuna Euskadi.

Alonso ha asegurado que la gestión del régimen económico de la Seguridad Social no se va a transferir a Euskadi y que "no se va a romper la caja única, que es el pilar de la solidaridad en España y no puede entrar en el juego de los intereses políticos". "No lo vamos a permitir", ha enfatizado.

Sobre la competencia de prisiones, ha destacado que "una cosa es gestionar una cárcel y otra ostentar la competencias en política penitenciaria" y ha afirmado que actualmente el Gobierno Vasco gestiona "casi todo" en las cárceles, en las que son necesarias "algunas inversiones urgentes", aunque no tiene la titularidad de los funcionarios de prisiones.

Sin embargo, ha hecho hincapié en que en el debate que se plantea por parte del nacionalismo vasco sobre este asunto se habla "de otra cosa".

"No vamos a caer en la ficción de pensar que les importa cómo se gestiona una prisión y los derechos de los penados, ya que este asunto siempre se plantea en relación con la política penitenciaria y el acercamiento o no de algún preso de una organización terrorista determinada", ha señalado.

Preguntado sobre las manifestaciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en las que indicaba que la trasferencia de prisiones a Euskadi no estaba en la agenda inmediata del Gobierno, Alonso ha manifestado que "si piensa así" espera que "imponga su criterio".

El líder del PP vasco ha destacado que el Tribunal Constitucional se ha posicionado sobre casi todas las transferencias pendientes y ha considerado que "hay que someterse" a su criterio como "auténtico intérprete".