Alonso espera que PNV y PSE apoyen en el Parlamento Vasco el reconocimiento de Guaidó como presidente de Venezuela

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha criticado este lunes la postura "tibia y vacilante" del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a la situación de Venezuela, pero espera acordar con el PNV y que "la postura del PSE, a pesar de los errores de Sánchez, pueda evolucionar, y poder llegar a un acuerdo mayoritario" en la Cámara vasca para reconocer a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, porque "hay una mayoría en el País Vasco que apoya la democracia en Venezuela".

En una rueda de prensa celebrada tras mantener un encuentro en Vitoria con responsables de asociaciones de venezolanos en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, Alonso ha mostrado la "solidaridad y cercanía" del PP con la situación del país y su "apoyo al proceso de transición democrática iniciado en Venezuela".

Alonso ha criticado la postura "deplorable" del Gobierno de Pedro Sánchez con una posición "tibia y vacilante" con respecto a la situación de Venezuela. "No ha cumplido con su deber de liderar una posición en la Unión Europea en una asunto que nos concierte muy directamente por los lazos que nos ligan a Venezuela", ha señalado.

Para el PP, Sánchez ha cometido un "error" y cree que su posición "no tiene coherencia" porque "no reconoce a Maduro, reconoce la legitimidad de la Asamblea Nacional pero le pide a Maduro que convoque elecciones" cuando "no tiene legitimidad " para hacerlo, ya que "viene de apañar unas elecciones y no hay ninguna garantía de que él pueda iniciar un proceso de transición".

"No se le puede pedir al dictador que traiga la democracia. La democracia la va a traer el pueblo de Venezuela, de forma legal y a partir de sus líderes", ha defendido antes de afirmar que "el pueblo salió a la calle para apoyar a Juan Guaidó" como presidente de la Asamblea Nacional Venezolana.

El presidente del PP vasco ha recordado que han registrado una iniciativa en el Parlamento Vasco con el objetivo de "consensuar" una posición "a favor de la transición política" en Venezuela, para que el Gobierno central "reconozca" a Guaidó como presidente interino del país.

Tras afirmar que confía en que su iniciativa salga adelante en la Cámara vasca, ha reconocido que "hay grupos que está apoyando la dictadura de Maduro pero creemos que hay una mayoría en el País Vasco que apoya la democracia en Venezuela".

"Quiero que haya un pronunciamiento absolutamente favorable a la transición hacia la democracia, hacia la libertad y hacia la recuperación de la dignidad y de los Derechos Humanos en Venezuela", ha indicado.

Alonso ha mostrado su confianza en aprobar la iniciativa pero cree que EH Bildu y Elkarrekin Podemos, son defensores de la dictadura en Venezuela, aunque considera que pueden alcanzar una mayoría con el PNV y que "la postura del PSE, a pesar de los errores de Sánchez, puede evolucionar, y poder llegar a un acuerdo mayoritario".

"No vamos a esperar nada de EH Bildu ni de Elkarrekin Podemos pero creo que deberíamos poder llegar a un acuerdo de mayoría --con PNV y PSE--", ha insistido.

Según ha recordado, la proposición no de ley del PP insta al Gobierno central a reconocer a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, y a mostrar el apoyo del Parlamento Vasco "en un proceso de transición democrática que les lleve a recuperar el respeto a los derechos humanos y a la libertad con una democracia plena".

ASOCIACIONES DE VENEZOLANOS

Los miembros de la asociaciones de venezolanos en Álava y Gipuzkoa, Marco Marín y Fredy Morales, respectivamente, han relatado su experiencia en el país denunciando el desabastecimiento de productos de primera necesidad como comida y medicamentos.

Además, defienden la necesidad de que exista una convocatoria de elecciones para elegir el próximo presidente de la República y esperan que las fuerzas armadas retiren su apoyo al régimen de Maduro que está "masacrando a nuestra juventud con 30 fallecidos en las manifestaciones y casi 800 detenidos".

También han rechazado que la situación desemboque en una guerra civil porque para "es necesario que haya un pueblo enfrentado" y en la actualidad, "el 84% de la población está en contra de que Maduro siga en el poder". "Un importante sector de las fuerzas armadas sabe que no gozan del apoyo mayoritario del pueblo", han insistido.

El periodista venezolano Juan Miguel Fernández de Larrea, por su parte, ha criticado que algunas informaciones publicadas en España "con malentendidos" sobre la situación del país "por ignorancia bien o malintencionada, en algunos de los casos".

Según ha explicado, la autoproclamación de Guaidó "no fue personal sino como líder de una rama política" y ha destacado que lo hizo de forma interina "con el objetivo no de ocupar una legislatura entera de seis años como lo hizo Maduro en la última toma de poder, sino para convocar elecciones libres".