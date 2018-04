Alonso (PP) cree que el tema de Cifuentes "se ha mezclado con ambiciones políticas" y que "el culebrón seguirá"

En una entrevista concedida a la cadena SER, recogida por Europa Press, Alonso se ha referido a la comparecencia de Cifuentes este miércoles en el pleno de la Asamblea de Madrid a petición de la oposición para explicar la forma en la que ha obtenido el máster. En ella, la presidenta de la Comunidad madrileña ha afirmado que la polémica sobre la posible falsedad del título es una "operación política" para tratar de "desestabilizar" su Gobierno.

"No he visto la comparecencia, pero yo me declaro convencido porque yo considero que Cristina Cifuentes es persona cabal y que ha dado las explicaciones y, por lo tanto, las tendré por buenas, salvo que se demuestre lo contrario", ha afirmado el líder de los populares vascos.

A su juicio, la presidenta de la Comunidad de Madrid es "una persona sincera". "Es como la he conocido yo. Creo que todo este asunto se ha ido enredando mucho. Se ha mezclado también con ambiciones políticas, que son naturales y lógicas, con la pelea política que hay en Madrid, y con un Gobierno que está en situación de minoría", ha indicado.

Alfonso Alonso ha dicho que le gustaría que las explicaciones que ha ofrecido Cifuentes fueran "suficientes" para la oposición y la Asamblea madrileña pueda "aplicarse" en los problemas de la ciudadanía. "Pero mucho me temo que el culebrón seguirá", ha lamentado.