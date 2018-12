Alonso (PP): La Constitución no rige en el campus universitario de Álava

El presidente del PP del País Vasco, Alfonso Alonso, ha lamentado hoy que la Constitución española, que hoy cumple cuarenta años, no esté "plenamente vigente en todas las partes y no rija en el campus universitario" de Álava y ha exigido al Gobierno Vasco que se ponga como prioridad garantizar las libertades.

Alonso ha participado este mediodía en una concentración convocada por las Nuevas Generaciones de su partido frente a la Facultad de Letras de la Universidad pública vasca UPV/EHU en protesta por la agresión que sufrió un estudiante que salía de participar en un acto informativo de una plataforma que defiende la unidad de España.

La Ertzaintza continúa con las investigaciones por un delito de agresiones y por el momento no hay novedades en las pesquisas sobre un grupo de encapuchados que propinaron una paliza al joven en las inmediaciones de la citada facultad el pasado viernes.

Alonso ha criticado que en el campus de la UPV/EHU en Vitoria no rigen los principios de libertad de expresión, de asociación, ideológica y de conciencia, "valores fundamentales por los que se peleó mucho y que están en el núcleo y en el corazón del pluralismo ideológico que defiende la Constitución española".

"La libertad no está garantizada en el País Vasco y está prohibida en el campus de Álava" ha asegurado Alonso quien ha denunciado que en esta facultad existe una "organización criminal, un grupo organizado que dispone de locales propios y que, por lo tanto, cuenta con el amparo de la Universidad pública".

El presidente de los populares vascos ha explicado que este grupo "se dedica a amenazar a los estudiantes que no son nacionalistas y lo dicen" y en este sentido ha dicho que el chico que fue agredido previamente "recibió continuadas amenazas para que depusiera su actitud y dejara de defender sus ideas, y como persistió pensaron que debían darle un escarmiento mayor".

"Quince cobardes encapuchados el acorralaron y le dieron una paliza; lo patearon mientras estaba inconsciente y eso es un hecho gravísimo e impropio de una sociedad democrática y libre", ha recalcado.

Alonso ha subrayado que "no hay ninguna otra prioridad para las autoridades vascas, para el Gobierno Vasco y el lehendakari que garantizar la libertad en todos los ámbitos y particularmente en el universitario", porque no se puede "vivir en una sociedad de nacionalismo obligatorio donde todos los demás tengan que estar callados porque eso no es una sociedad democrática ni abierta".