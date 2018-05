Alonso (PP): "ETA dice que se disuelve en las calles, pero no sabemos si se disuelve en las cárceles"

El presidente del PP Vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado este viernes que "a fecha de hoy, ETA dice que se disuelve en las calles", pero no se sabe "si se disuelve en las cárceles o va a seguir intentando de alguna manera mantener una jerarquía y tener en obediencia a sus presos".

En una entrevista en TVE recogida por Europa Press, Alonso ha incidido en este contexto que "no hay ninguna negociación" ni "nada que negociar" sobre acercamiento de presos terroristas porque "no va a haber absolutamente ningún precio" y "no hay motivo ni razón para cambiar la política penitenciaria ahora mismo".

"La suerte de los presos depende fundamentalmente de sí mismos. Hasta ahora, han sido reos de la obediencia a la estrategia de una organización terrorista que es ETA. El camino es que los presos sientan un proceso de arrepentimiento, que colaboren con la justicia y a partir de ahí, debemos apoyarles para que inicien el camino de su reinserción desde el cumplimiento de sus condenas", ha señalado.

En su opinión, "esa es la manera sensata de actuar, siempre en un tratamiento individualizado y no obteniendo un premio por pertenecer o haber pertenecido a una banda terrorista", algo que es "absolutamente inadmisible y un Estado democrático no lo puede hacer ni España lo va a hacer".

Además, afirma que "un terrorrista es un terrorista y un asesino es un asesino" y eso no desaparece porque se disuelva la banda. Señala en este punto al dirigente de ETA Josu Ternera, que leyó el comunicado de disolución, y que está procesado en la Audiencia Nacional por crímenes de lesa humanidad y a la fuga.

"Lo que tiene que hacer el Estado con este hombre es detenerlo de una vez (...) El Estado tiene la obligación de perseguirlos y ponerles a disposición de la justicia y todo lo demás sería una actuación absolutamente inaceptable por parte de un Estado democrático y no se va a producir. Eso lo tiene que tener claro ETA", ha asegurado.

Para Alonso, el final de ETA "ha sido una vergüenza, como toda su trayectoria", aunque realmente tampoco esperaba mucho más de la banda, habida cuenta de que su movimiento responde "a un pensamiento táctico por parte de la izquierda abertzale", principal soporte de la banda terrorista y razón de su supervivencia durante 60 años.

"La reflexión que hacen es: 'vamos a quitarnos la marca ETA para poder seguir persiguiendo nuestros objetivos de otra manera, pero toda esa base social que está en el odio y que comulga con esos objetivos tiene que seguir el legado que deja ETA", ha señalado Alonso.

ETA MARCA EL CAMINO: PACTAR CON EL PNV

En su opinión, el comunicado lo que viene a decir es que "todos los que apoyaron esto tienen que continuar la lucha por otros medios" y les da "explícitamente el camino" al hablar de "acuerdo entre diferentes", punto en el que "se refieren claramente al PNV" y a la autodeterminación, aunque "ahora lo llaman derecho a decidir porque han copiado el modo catalán".

"Quieren iniciar sin el lastre de ETA un proceso de blanqueo en la izquierda abertzale que pueda llevar a esa acumulación de fuerzas y a poner en marcha un procés en el País Vasco", ha apuntado Alonso, para quien los etarras "piensan que a pesar del fracaso y la derrota, han preparado el terreno para una limpieza ideológica en Euskadi".

En este contexto enmarca el acto previsto en Kanbo, al sur de Francia, para escenificar la disolución y con el que "quieren camuflar la derrota suya como un empate" pero sobre todo, iniciar "un gran proceso de blanqueamiento para la izquierda abertzale para que pueda ser homologada como fuerza política para otros objetivos".

"AÚN QUEDAN BOLSAS DE ODIO"

Denuncia en esta línea, la posición del PNV, pues mientras el lehendakari Íñigo Urkullu afirmaba en una entrevista que no iría a Kambo por "razones éticas y políticas", el presidente del partido, Andoni Ortuzar, sí va a asistir. "El PNV se mueve siempre en dos variables, por un lado, tratar de ser referencia institucional y por otro, la pelea por la hegemonía en el mundo nacionalista con la izquierda abertzale, donde siempre quieren mantener una puerta abierta de diálogo", ha señalado.

A futuro, Alonso reconoce que quedan "bolsas de odio que no se han borrado", una "base social militante que ha dado soporte a la limpieza ideológica en el País Vasco" y una "brecha moral" que hay que cerrar y destaca la importancia para ello de "contar verdaderamente lo sucedido" ante "el riesgo de que la gente joven pueda recibir un relato absolutamente distorsionado en que se explica la existencia de un conflicto con dos violencias que produjeron víctimas a las que igualan en el dolor".

"Las víctimas tuvieron dignidad. Las víctimas jamás apelaron a la venganza, sino que confiaron en la ley y esa es la fortaleza moral sobre la que podemos construir una convivencia de futuro en el País Vasco. Esta batalla es muy importante y tiene muchos riesgos", ha apostillado.