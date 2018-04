Alonso (PP) sobre ETA: la noticia buena es que el Estado de derecho triunfó

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha asegurado hoy que la "noticia buena" es que ETA "asume su derrota" y que el Estado de derecho y la democracia "triunfó" y ha añadido que en días como este él se acuerda de las víctimas.

Alonso ha hecho estas afirmaciones a las puertas del Parlamento Vasco al ser preguntado por los periodistas por el anuncio de que ETA hará pública su disolución en el primer fin de semana de mayo.

"¿Que hay fecha ya? Pues no sé si hay fecha ya o todavía habrá que esperar a ver qué dicen", ha afirmado el dirigente popular, que ha remarcado que el hecho de que la banda terrorista se disuelva "no borra sus crímenes, no disuelve su responsabilidad ni les exime de ella".

"Ellos tendrán que pagar", ha subrayado Alonso, que ha añadido también que la sociedad vasca tiene todavía pendiente una "reflexión, una catarsis" respecto a lo que ha significado el terrorismo y "por qué ha durado tanto tiempo y ha tenido apoyo".

En este sentido el dirigente popular ha recordado que todavía hay "gente" en el Parlamento Vasco que "sigue defendiendo la historia de ETA".

Alonso ha asegurado también que el "triunfo" del Estado de derecho sobre "el terror" es el resultado del "esfuerzo de mucha gente y sobre todo de la entrega de las víctimas del terrorismo".

"Yo me acuerdo de las víctimas en días como este", ha concluido.