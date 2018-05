Alonso (PP) dice que ahora el Gobierno debe detener a 'Josu Ternera' "un criminal acusado de delitos de lesa humanidad"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado que desconoce si José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', aparecerá en el supuesto vídeo que ETA habría grabado para anunciar su disolución, pero ha afirmado que, en todo caso, ahora el Gobierno lo que tiene que hacer es deternerle porque es "un criminal acusado de delitos de lesa humanidad". Además, ha pedido al PNV que no asista al acto de Kanbo, en el que se escenificará el fin de la banda, porque que se va a "vender como un reconocimiento a ETA y un último homenaje a sí mismos".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Alonso ha señalado que "no tiene una gran expectativa" sobre el comunicado de disolución de ETA, y ha apuntado que, "si efectivamente va a desaparecer, es porque ha sido liquidada por el Estado de Derecho y quien ha ganado es la democracia".

"ETA se va porque la democracia ha podido con ella y la ha derrotado, y esto se va a certificar esta semana. La constatación de ese triunfo del Estado de Derecho, de la decencia y de la democracia es motivo de satisfacción", ha añadido.

A su juicio, se quiere "montar un paripé" porque quieren "contar una historia diferente de por qué echan la persiana". "Pero la historia verdadera es que fueron acorralados política y policialmente, fueron derrotados en todos los frentes y terminan habiendo causado muchísimo daño, con muchos crímenes a sus espaldas y sin haber conseguido ninguno de sus objetivos", ha apuntado.

El líder de los populares vascos ha recordado que "ya hubo mucha decepción" con el último comunicado, en el que jerarquiza a las víctimas y no reconoce lo injusto del caño causado. "Decían que iban a pedir perdón, pero, al final, simplemente reconocían que en algunos casos se habían equivocado y reconocieron daños colaterales. Por lo demás, vinieron a justificar todos sus crímenes y toda la historia de su terror. Se presentaron a ellos mismos como una suerte de necesidad histórica, escribiendo un relato que no tiene nada que ver con lo que hemos sufrido", ha subrayado.

En su opinión, "incluso se atisbaba en ese comunicado, que fue especialmente rechazable, que tenían que sentar las bases de lo que era el futuro en Euskadi". "A ETA no le hemos dejado que sea un actor político que marque nuestra vida en el pasado y tampoco vamos a permitirlo en el futuro", ha explicado.

Alfonso Alonso considera que fue "particularmente cínico y muy cruel" que "justificara" crímenes al considerar que esas víctimas "tenían una participación directa en el conflicto".

Para el dirigente popular, el Gobierno "tiene que dar garantías de que ETA no va a conseguir nada a cambio en este último estertor y que va a mantener la misma política, que es lo que tiene que hacer". "No puede haber un premio a ETA de ninguna de las maneras", ha indicado.

'JOSU TERNERA'

"Los últimos jefes de ETA están siendo ahora procesados por delitos de lesa humanidad. Son delitos de extraordinaria gravedad y hay algunos que están huidos. Es el caso de 'Josu Ternera', sobre él pesan causas muy graves por delitos que no tienen precedentes en España", ha apuntado.

Por ello, ha dicho que el Gobierno "tiene que detener a 'Josu Ternera' y ponerle a disposición de la Justicia". "No sé si él va salir o no en el vídeo (de disolución), pero, si sale, es un criminal acusado de delitos de lesa humanidad y lo que tiene que hacer es pagar por ello", ha manifestado.

Alonso ha indicado que ETA "no puede pretender decir que desaparece en la calle, pero que sigue viva en las cárceles". "Tiene que dejar de ejercer una jerarquía sobre los presos, articularles como un colectivo y cerrarles la puerta de su reinserción. El camino de la reinserción es el del rechazo de ETA, el de poder sentir un arrepentimiento y ése es un proceso personal y difícil, pero al que ellos tienen derecho para tratar de recuperarse como personas", ha señalado.

Asimismo, ha afirmado que "el camino es el de colaborar porque hay muchos crímenes que no han sido resueltos". "El camino es el del arrepentimiento, la colaboración, el del rechazo a esa organización y, a partir ahí, hay que ayudar a los presos a que puedan tener un camino para reinsertarse en la sociedad", ha puntualizado.

Sobre el hecho de que la reinserción pueda ser individual tras la desaparición de ETA, el líder del PP vasco ha subrayado que tiene sus dudas sobre esto porque "siguen actuando como un colectivo". "Vamos a ver cómo quieren articularse a partir de ahora, pero no terminan de desvincularse de esa jerarquía. Vamos a ver cómo funciona esa jerarquía a partir de la semana que viene", ha afirmado.

SIN RENUNCIA DE SUS OBJETIVOS

Alfonso Alonso ha indicado que, si ETA no existe, pero "no renuncia a sus objetivos", quizá lo que pretende es "pasar el testigo a otro y seguir persiguiendo los mismos objetivos por los que mataba, no sólo la independencia de Euskadi, sino también crear aquí un Estado totalitario, donde no pueda haber discrepantes".

"No parece que ellos estén renunciando a esos objetivos, que son de naturaleza política, y a mí me da la impresión de que entran en una fase distinta y que quieren hacerlo por otros medios, y que otro tomará el testigo para que ese proyecto se mantenga vivo", ha remarcado.

A su entender, "el proyecto de ETA es malo en sí mismo, no es un problema de que el proyecto era legítimo y los medios eran inadecuados, sino que el proyecto siempre ha sido eliminar cualquier posibilidad de discrepancia". En esta línea, cree que ahora pretende "eliminarlo de otra manera, quizá no eliminarlo ya físicamente", de forma que "todos tengan que comulgar con su particular visión del mundo que es monolítica".

PARTICIPACIONES EN KANBO

En cuanto al hecho de que puede haber en Kanbo dirigentes internacionales, entiende que "hay cierto desconocimiento". "Es una cita a la que no se puede ir, a la que no se debe ir, en mi opinión. Yo creo que es razonable la decisión del Gobierno Vasco de no acudir, sobre todo, porque lo explica y dice que no acude por razones políticas y éticas", ha apuntado.

Alonso no comprende "qué hacen otros partidos ahí y qué hace el PNV, cuando su propio Gobierno dice que no puede por razones políticas y éticas". "Y creo que deberán explicar por qué está allí porque esto se va a vender como un reconocimiento a ETA y como un último homenaje que se hacen a sí mismos. De verdad, deberían darle una vuelta y Andoni Ortuzar debería darle una vuelta, y que no acuda de ninguna manera a este acto", ha señalado.

A su juicio, hay desconocimiento exterior porque "mezclan lo que ha ocurrido en el País Vasco con situaciones que han ocurrido en otros países que no tienen nada que ver". "Quizá algunos han comprado las tesis de que aquí había un conflicto entre dos violencias, un enfrentamiento, etc, cosa que no es verdad. A nosotros no nos va a contar ningún dirigente internacional qué ha ocurrido en Euskadi porque lo hemos vivido", ha manifestado.

Sobre el Gobierno Vasco, espera que "no permita, de ninguna manera, que se imponga el relato de ETA justificativo y exculpatorio, ni directa ni indirectamente".

"No puede ser que a las generaciones más jóvenes que no han vivido esto se les cuente una versión tan adulterada de la realidad como la que quiere contar ETA y eso es responsabilidad del Gobierno. Hay que enfrentarse de una manera cruda a lo que pasó aquí, la realidad que se vivió aquí, que es muy duro, y hay que desterrar equidistancias o posiciones que puedan justificar la existencia de ETA", ha dicho.

Preguntado por si se incorporará el PP a la ponencia de memoria y convivencia del Parlamento una vez desaparecida la banda, ha recordado que no están en ella porque "no se quiso poner entre sus objetivos la deslegitimación de la violencia".