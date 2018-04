Alonso (PP) acusa a Gobierno Vasco de "utilizar dinero público para hacer propaganda del nacionalismo vasco" en Quebec

Pide a Urkullu que "no ponga pistas de aterrizaje a las tesis de Ibarretxe" en el exterior

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha acusado este viernes al Gobierno Vasco de "utilizar dinero público para hacer propaganda del nacionalismo vasco" en el exterior con la creación de una cátedra de estudios vascos en Quebec junto al centro de estudios dirigido por el exlehendakari Juan José Ibarretxe. Asimismo ha pedido al lehendakari, Iñigo Urkullu, que "no abone el terreno para la comprensión de un eventual proceso soberanista en el País Vasco, ni ponga pistas de aterrizaje a las tesis de Ibarretxe" porque "en el pasado él hizo daño a la sociedad vasca y la dividió".

En el pleno de control al Gobierno Vasco, Urkullu ha contestado a una pregunta del presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, sobre el acuerdo alcanzado por el Ejecutivo autonómico junto al centro de estudios Agirre Lehendakaria Center (ALC) --dirigido por el exlehendakari Juan José Ibarretxe---, con la universidad McGill de Montreal, en Quebec, para crear una cátedra de estudios vascos.

Alonso ha acusado al Gobierno Vasco de "utilizar dinero público no para difundir la cultura vasca en el exterior, sino para hacer propaganda del nacionalismo vasco" y cree que "no es razonable que sea Ibarretxe el que cuente lo que somos los vascos porque somos mucho más que su estrecha y particular visión sobre identidad y nacionalismo".

Según ha denunciado, "Ibarretxe pretende explicar por el mundo que el vasco es nacionalista y que ser vasco es ser nacionalista, y que el nacionalismo es la clave de la inclusión" y ha criticado que los lugares que el Gobierno Vasco elige para promover la cultura vasca en el exterior "son siempre aquellos lugares donde puede haber un sentimiento de simpatía hacia procesos nacionalistas o secesionistas, como es el caso de Quebec en Canadá".

"Me preocupa que todos los pasos van en esa dirección; los pasos que hacen aquí aprobando documentos soberanistas y la construcción de una especie de red internacional para defender y difundir esas ideas nacionalistas en el exterior, y a mí eso me preocupa", ha indicado.

Por ello, ha instado al Gobierno vasco a que "no haga eso y no abone el terreno para la comprensión de un eventual proceso soberanista en el País Vasco, ni ponga pistas de aterrizaje a las tesis del señor Ibarretxe en el exterior, porque en el pasado él hizo daño a la sociedad vasca y la dividió, y ustedes vinieron a superar eso".

"PLURAL Y AVANZADA"

"Le pido que cuando se hable de quiénes somos los vascos en el exterior se cuente que somos una sociedad plural y avanzada, y no se cuente solamente una visión nacionalista de la realidad", ha concluido.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, por su parte, ha explicado que la estrategia marco de internacionalización Euskadi Basque Country identifica a Quebec como "territorio prioritario" y ha enmarcado este acuerdo con la universidad en el memorándum de entendimiento que firmó el pasado mes de octubre con el primer ministro de Quebec.

Asimismo, ha aclarado que la nueva cátedra es del Instituto Etxepare y "nada tiene que ver con la afirmada por el exlehendakari Ibarretxe". "Nada tiene que ver, por mucho que en la fotografía apareciera conjuntamente también el lehendakari Ibarretxe con una cátedra que él pudiera firmar como Agirre Lehendakari Center con la cátedra del Instituto Etxepare", ha reiterado.

Según ha informado, del protocolo general derivarán dos acuerdos distintos, uno con el Instituto Etxepare y otro con el Agirre Lehendakari Center, "y cada uno plantea unos objetivos, un programa académico y unas actividades diferenciadas". "Cada uno de los dos acuerdos contará también con una gestión y unos compromisos financieros diferenciados", ha insistido.