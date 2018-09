Alonso (PP) pide al PNV que "rectifique" porque su acuerdo soberanista con EH Bildu lleva a Euskadi "al abismo"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha reclamado al PNV que "rectifique" y dé "un paso atrás" en sus acuerdos con EH Bildu para la reforma del estatus político de Euskadi, sobre los que ha denunciado que llevan a Euskadi "al borde del abismo", y ha invitado a los 'jeltzales' a negociar con las formaciones "estatutarias" una reforma "legal" del Estatuto de Autonomía de Gernika.

Alonso, que ha participado en un acto de Nuevas Generaciones en Vitoria, ha vuelto a criticar este sábado la propuesta de nuevo estatus político pactada por el PNV y EH Bildu, que plantea un modelo de relación entre Euskadi y el Estado español basado en la bilateralidad y de naturaleza "confederal".

El líder del PP vasco ha asegurado que dicha propuesta, incluida en un borrador pendiente de tramitación y cuyos contenidos podrían modificarse en posteriores negociaciones, plantea "un proyecto radical e ilegal", que se sitúa "al margen" de la Constitución española y que "amenaza" la convivencia en Euskadi.

Alonso considera que lo que proponen el PNV y EH Bildu llevaría a Euskadi "a la misma situación" que se vive en Cataluña a raíz del proceso soberanista desarrollado en esa comunidad autónoma.

"CONTRA LA UNIDAD DE ESPAÑA"

El máximo responsable del Partido Popular en Euskadi ha lamentado que el PNV se haya embarcado en una "carrera" con EH Bildu para tratar de demostrar "quién es más nacionalista y quién está más en contra de la unidad de España".

"El PNV ha dado todos los pasos que podía dar para llegar al borde del abismo; y ahora siente vértigo", ha asegurado. En referencia a los intentos de esa formación de incorporar a otros partidos a los acuerdos alcanzados con EH Bildu, Alonso ha asegurado que los 'jeltzales' "no saben cómo salir del atolladero" al que, a su juicio, le han llevado los pactos alcanzados con la coalición soberanista. En su opinión, el PNV es consciente de que "si da un paso más puede caer en el mismo precipicio que Cataluña".

"UN BODRIO Y UNA AMENAZA"

Alonso ha aludido a las palabras del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, que ha afirmado que lo acordado con EH Bildu no es "dogma de fe". "No, no es un dogma de fe; es un bodrio, una amenaza", ha asegurado el líder del PP de Euskadi.

En la misma línea, ha afirmado que las medidas que plantean el PNV y EH Bildu solo crearían "división y enfrentamiento" en la sociedad. Por ese motivo, ha pedido a los 'jeltzales' y al lehendakari, Iñigo Urkullu, que actúen con "responsabilidad", tras haber llevado a Euskadi a "una situación de riesgo".

"El PNV debe dar un paso atrás, alejarse del abismo al que nos quiere llevar. Debe rectificar; no puede seguir las tesis de [Arnaldo] Otegi, que le pide que se sume a Cataluña en la ofensiva contra el Estado", ha manifestado.

Por ese motivo, ha reprochado a la formación 'jeltzale' y a Urkullu que se dediquen a pensar en "visitas" a dirigentes catalanes encarcelados, como Oriol Junqueras, o huidos de la Justicia española, como Carles Puigdemont.

El dirigente del PP ha invitado al PNV a dejar de lado una propuesta "que es exactamente la misma" que la del conocido como 'Plan Ibarretxe', y a buscar el acuerdo con las formaciones constitucionalistas.

"El PNV debe darse cuenta de que, si quiere una reforma del Estatuto legal y dentro de los márgenes constitucionales, eso solo se puede negociar, pactar y dialogar con los partidos estatutarios; no con quienes, como EH Bildu, daban amparo a una organización terrorista que se quería cargar ese Estatuto", ha indicado.

En la misma línea, ha afirmado que si el PNV "realmente quiere actualizar, modernizar o reformar el Estatuto, la única vía es negociar con los partidos que creemos en él".

PRESUPUESTOS

Alonso, que ha recordado que el Gobierno Vasco (PNV-PSE) carece de una mayoría absoluta que le garantice la aprobación de los próximos presupuestos, ha advertido de que el PP reclamará a los 'jeltzales' una "rectificación en profundidad" de su política en materia de autogobierno.

Además, ha avisado de que su partido será "exigente" porque, tras haber "garantizado" la estabilidad al Ejecutivo autonómico en los dos últimos años, "puede serlo". Por ese motivo, ha anunciado que en el debate de política general preguntará al lehendakari sobre quiénes son los "socios" con los que pretende mantener la estabilidad de su Gobierno.