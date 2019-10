Alonso (PP) no duda de que Urkullu esté en contra la violencia pero echó de menos que lo dijera cuando habló de Cataluña

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha asegurado que no tienen "ninguna duda" de que el Lehendakari, Iñigo Urkullu, esté en contra la violencia, pero ha explicado que echó de menos que lo dijera cuando habló de la situación de Cataluña. "Eché de menos que fuera claro, repudiando la situación de violencia en Cataluña y pidiendo respeto al orden público y a la Ley", ha apuntado.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Alonso ha afirmado que no duda de que el Lehendakari, Iñigo Urkullu, "esté en contra de la violencia", porque le conoce, "y eso no ofrece ninguna duda". "Pero, sinceramente, el otro día, en su reacción a lo que estaba ocurriendo en Cataluña, eché de menos que lo dijera", ha añadido.

A su juicio, Urkullu "quiere situarse en una posición tan de parte de los socios del PNV en Cataluña, con esa simpatía hacia esos partidos independentistas, que es en la situación en la que está el PNV, que, al final, se queda en una posición extraña para un representante institucional".

"Yo no creo que sea el papel de un representante institucional, de un presidente de un Gobierno, arremeter contra sentencias de los tribunales. No me parece una situación razonable y no me parece pedagógico. Te puede no gustar una sentencia y la puedes criticar, pero creo que hay que hacer pedagogía de la Ley, del funcionamiento de los tribunales y de los poderes del Estado. Y esa es la posición en la que tiene que estar un representante institucional", ha manifestado.

El líder de los populares vascos ha apuntado que el Lehendakari suele recordarles mucho a los grupos en el Parlamento su cargo institucional, cuando se le "afea" alguna posición de su partido, del PNV. "Él se desmarca inmediatamente del PNV y se refugia en su posición institucional, pero el otro día no estuvo en una posición institucional, sino que estuvo en una posición muy de parte", ha apuntado.

Alfonso Alonso ha señalado que ya se sabe dónde está la formación jeltzale, "manifestándose" en contra de la sentencia contra sentencia del 'procés' en un acto convocado por la plataforma Gure Esku Dago.

También ha respondido a las declaraciones del presidente del EBB, Andoni Ortuzar, en la que calificó de "inaceptable" que "alguien, a estas alturas, ponga en duda el posicionamiento de Urkullu sobre la violencia", y ha considerado que el líder del PNV "tienen días y días", y ese era "un día de amonestar", con un tono que no era "agresivo", como cuando "va a la campa", a decir que "españoles ni por el forro, etc".

"Entonces, vamos a ver si miramos también la viga en el ojo propio. Eché en falta que el Lehendakari Urkullu fuera claro, repudiando la situación de violencia en Cataluña y pidiendo respeto al orden público y a la Ley".

"Me parece que esa es la posición que tiene que tener un representante institucional y me sorprendió que llevaba dos semanas arremetiendo contra los tribunales, primero por una sentencia del Tribunal Constitucional y, segundo, por la sentencia del Tribunal Supremo", ha indicado.

En todo caso, ha manifestado que el Lehendakari "tiene que aceptar las críticas" porque, si no, se va a llegar "a un punto en el País Vasco" que no se va a poder "pronunciar el nombre de Urkullu en vano, y cada vez que haces una crítica, parece que te has metido aquí con la santísima trinidad".

"Como es un hombre mortal, como todos los demás, se le puede criticar al Lehendakari Urkullu. También es función de quienes estamos en la oposición, criticar aquello que no nos gusta o señalar aquello que nos parece una carencia en los discursos de los nuestros representantes. Aquí llueve para todos. A nosotros también nos critican, y qué se le va a hacer. De vez en cuando hay que hacer críticas, como las hacen ellos", ha insistido.

El dirigente popular ha admitido que "nadie tiene una varita mágica para arreglar" lo de Cataluña "de un día para otro" y cree que, "en buena medida", la sociedad catalana la tiene que afrontar y "arreglar". "Hay que bajar los ánimos, hay que asegurar que hay leyes en Cataluña porque es fundamental para la vida de la gente, y hay que hacer mucha pedagogía y mucho esfuerzo con los catalanes. Pero creo que será la sociedad catalana, que está muy fracturada y dividida, la que tendrá que encontrar su camino", ha dicho.

Asimismo, cree esencial que "rechace absolutamente cualquier deriva hacia la violencia porque puede parecer una cosa ocasional, pero es peligrosísimo". "Y el otro esfuerzo es que en Euskadi no nos dejemos contagiar por la situación de Cataluña", ha subrayado.

SIN "APEARSE" DE LA DEFENSA DE LA FORALIDAD

Alfonso Alonso ha rechazado hablar de sus discrepancias con la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Alvarez de Toledo, de quien ha dicho que será recibida "con cariño" si viene a Euskadi, aunque ha asegurado que no está dispuesto a "apearse" de la posición que defiende el Partido Popular vasco.

"Yo no soy nacionalista, pero nosotros tenemos un compromiso con la defensa de la foralidad y del Concierto Económico. Lo hemos tenido siempre. Si alguno cree que esa es una posición nacionalista, es por falta de información porque es la posición que siempre ha mantenido el PP en el País Vasco y que yo pretendo seguir manteniendo", ha asegurado.

En cuanto a las próximas elecciones generales, ha dicho que le "ilusiona" que tengan "una segunda oportunidad", ya que en Euskadi el 28 de abril no lograron representación y fue "un golpe duro".

Tras admitir que fue "su momento más bajo" y una "pesadilla", ha considerado que "ahora el PP ha tomado aire, Pablo Casado está en una buena posición" y le gusta el discurso que está haciendo en estos momentos.

"Tengo bastante confianza en que lo que pasó en abril se va a corregir ahora en noviembre. El PP se quedó en 66 escaños, pero creo que ahora empezamos a configurar verdaderamente una alternativa y vamos a dar un paso adelante", ha apuntado.

Además, ha considerado que la gente está "muy enfadada" por la repetición de elecciones y que, pese a los cálculos que ha hecho Pedro Sánchez, considera que "no le va a salir bien la jugada". "A nosotros nos ha dado una segunda oportunidad y creo que el PP lo va a aprovechar", ha señalado.

En su opinión, Casado "está muy asentado, muy firme y que defiende sus principios", pero con "una moderación en las formas", y a Alfonso Alonso le gusta la incorporación en las listas de Ana Pastor. "Eso da más confianza al partido. Veo mucho mejor al partido que en primavera", ha indicado.

También ha añadido que no le gusta "demasiado" Vox y ha recordado que el presidente nacional del partido ya ha dicho que el socio preferente es Ciudadanos, pero ha asegurado que les gustaría tener "un entendimiento, por lo menos en los grandes temas, con el PSOE, y que no dependiera la gobernabilidad de España de los extremos".

Alonso ha reconocido que "añora el bipartidismo", aunque entiende que "tiene que haber una pluralidad y riqueza de opciones políticas", pero considera que "agruparse en torno a dos fuerzas centrales es un síntoma de casi normalidad y madurez".