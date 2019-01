Alonso (PP): A Vox "le falta un hervor" y le cuesta salir de la demagogia

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha opinado hoy que a Vox le "falta un hervor" porque le cuesta pasar de la demagogia y de la propaganda a la política, y ha expresado su "máxima confianza" en la negociación que llevan a cabo los populares sobre el Gobierno de Andalucía.

Alonso ha analizado durante una rueda de prensa en Vitoria el papel que está jugando Vox en las conversaciones para un posible apoyo a la investidura como presidente de Andalucía del candidato del PP, Juanma Moreno.

Ha dejado claro que no va a "gastar saliva" en analizar las 19 medidas que el partido de extrema derecha planteó ayer al Partido Popular, un "batiburrillo" porque "no tienen ni pies de cabeza" y no son serias. También ha insistido en que "no se puede flaquear" en el esfuerzo y protección de las mujeres y en la lucha contra la violencia machista.

"Vox ha asumido esta negociación como una oportunidad de propaganda. Les cuesta mucho pasar de la demagogia a la política", ha manifestado Alonso.

A la hora de hacer política en las instituciones, ha proseguido, es donde se acredita si un partido es serio o todavía le falta un recorrido. "Y me parece que a estos les falta, a Vox le falta un hervor porque es incapaz de salir de su actitud de demagogia y propaganda".

Sobre la derogación de la ley de protección contra la violencia de género que plantea Vox, el dirigente del PP vasco ha recordado que él fue ministro de Igualdad y vivió muy de cerca la situación de mujeres asesinadas.

Si alguien considera que hay "ciertas disfunciones" en esta materia, ha añadido, la única manera de abordar una reflexión es en el seno del Pacto contra la Violencia de Género que marca una política de Estado que unió al conjunto de la sociedad española en la lucha contra la violencia machista.

"Todos los partidos por nuevos y pintorescos que sean deberían interiorizar esto. Son políticas de Estado, no políticas con las que jugar al politiqueo", ha subrayado.

Alonso ha asegurado que en Andalucía hay una posibilidad real de cambio liderado por Juanma Moreno y un programa "serio" acordado entre el PP y Ciudadanos y se ha preguntado si Vox está realmente buscando pretextos para no apoyar dicho cambio.

También el líder del PP vasco ha recordado que los planteamientos de Vox le recuerdan a cuando el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, pidió al socialista Pedro Sánchez para apoyar su investidura como presidente del Gobierno "la Vicepresidencia, la mitad de las carteras y el CNI" para hacer su "propaganda" y porque no quería llegar a ningún acuerdo.