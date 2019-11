Alonso asegura que el PP "de ninguna manera" puede ser "parte de una operación de apoyo" a un gobierno de PSOE y Podemos

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado que el Partido Popular "de ninguna manera" puede ser "parte de una operación de apoyo" a un gobierno de PSOE y Podemos y ha añadido que su partido no va a ser "generoso con Sánchez", sino con los ciudadanos y será "garantía" de acuerdos en materias "importantes". "Lo que no quiero es que mi partido sea tonto, podemos ser generosos pero tenemos que ser serios", ha señalado.

En sendas entrevistas concedidas a Onda Vasca y Onda Cero, recogidas por Europa Press, Alonso ha advertido de que "la gente está realmente enfadada" con la actual situación política y "quienes tienen que velar por la fortaleza del sistema son el PP y el PSOE", por lo que "tienen que hablar".

No obstante, ha advertido de que "la situación ahora mismo es que Pedro Sánchez ha elegido una fórmula de gobierno y tiene un acuerdo con Podemos", que "no sabemos si es viable" para la investidura y "es inviable" para el gobierno, que dependería del "chantaje continuado" de fuerzas independentistas.

Preguntado si es partidario de que su partido fuera 'generoso' y se abstuviera en una investidura del líder socialista, ha respondido que "lo que no quiero es que mi partido sea tonto". "Podemos ser generosos pero tenemos que ser serios", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que "de ninguna manera el PP es parte de esa operación ni puede ser parte de la operación de apoyo a un gobierno del PSOE y Podemos". "Nosotros no vamos a ser generosos con Sánchez, intentaremos ser generosos en nuestra responsabilidad con los españoles", ha precisado.

De este modo, ha planteado que, "haya el gobierno que haya", los diputados populares serán "una garantía de poder llegar a acuerdos en las cuestiones importantes para el país". "Pero de ninguna manera se puede considerar que el PP puede ser la clave de una operación para un gobierno del PSOE y Podemos", ha insistido Alonso, que ha considerado "profundamente irresponsable que nosotros nos apuntáramos a apuntalar un gobierno entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias".

El dirigente del PP vasco, que ha dicho no ver "ninguna voluntad" por parte de Pedro Sánchez de "recuperar un diálogo constitucional con el PP", ha aludido también a la consulta de ERC a sus bases sobre la negociación para la investidura y ha considerado que, tal y como está formulada, "sirve para las dos cosas".

En todo caso, ha afirmado que no cree que Sánchez haya firmado el pacto con Iglesias "sin tener la convicción de que hay una operación política que puede salir adelante". "No es una persona que se tire a una piscina si no está seguro de que está llena de barro", ha indicado.

TODOS ACORDONADOS

Por otro lado, preguntado por la posibilidad de excluir o no a Vox en la Mesa del Congreso, ha asegurado que no es "partidario de cordones sanitarios" y no ve "la razón para un cordón sanitario a Vox", una formación que plantea "una España que no me gusta y además es imposible hace 40 años".

No obstante, ha afirmado que, aunque no tiene "nada que ver" con Vox y le "inquietan" algunas de sus propuestas, no ha "visto que los de Vox hagan escraches a la gente, ni se han saltado las leyes ni están llamando a la desobediencia", algo que sí ha visto "en otros partidos".

"Nos podíamos hacer un cordón unos a otros, todos acordonados en esta política de bloques y bloqueos en la que vivimos. Eso no funciona", ha concluido.