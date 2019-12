Alonso cree que Sánchez es "peligroso e imprevisible" y critica que sea Junquras quien manda desde la cárcel

En una entrevista RNE, recogida por Europa Press, Alonso ha señalado que el PP "no ha estado nunca en la ecuación" y lo que existe es "un pacto que tiene más cosas cerradas". En este sentido, ha dicho que el PSOE "ahora queda ERC" porque el PNV "ya está" y ha "cobrado su precio", en referencia al apoyo de Elkarrekin Podemos a los Presupuestos vascos.

El líder de los populares vascos ha indicado que "el que manda ahora es un señor que está en la cárcel, Junqueras, que es el que marca cuándo va a haber Gobierno y en qué condiciones", y ha calificado de "irresponsable" la "operación política" de Sánchez, que "tenía una alternativa, que podía haber ido primero a hablar con el PP pero no quiso".

A su juicio, es "muy de lamentar" porque la "unica opción real de construir un proyecto que sea una alternativa estable en España para un Gobierno era un acuerdo entre el PP y el PSOE". A su juicio, eso tendría que haberse explorado, pero ahora "no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra".

Preguntado por si cree que el líder del Partido Popular nacional, Pablo Casado, también cree que la solución debe ser el entendimiento entre el PSOE y el PP, ha afirmado que hay dos planos, uno es el "ideal y lo que debería ser". En este sentido, cree que hay en el PP un pensamiento "muy extendido", aunque no unánime" de que la unidad constitucional "sería lo deseable" y que esa es la "posición sensata, responsable y razonable".

Sin embargo, ha asegurado que "no hay que llamarse a engaño" porque la realidad "es como es y el diseño político que hace Sánchez no es ese", sino el de "aislar al PP". A su juicio, la situación "va mal" porque hay una "política de bloques que bloquea la situación", aunque cree que Sánchez piensa que no se va a dar "un empate infinito y que "su bloque es más poderoso".

Preguntado por si el PP tendría la puerta abierta, si Pedro Sánchez cambia de estrategia, se ha preguntado qué es lo que quiere el líder socialista de España porque "no es lo mismo pactar con el PP que con Podemos.

"PELIGROSO E IMPREVISIBLE"

En este sentido, ha manifestado que Pedro Sánchez es un hombre "profundamente inconsecuente" que "carece de principios sólidos respecto de lo que quiere hacer en la concepción de España". Por ello, cree que es "peligroso" y es "imprevisible".

A su juicio, "lo bueno" sería que contara "exactamente qué quiere" y diera "alguna razón", por la cual "se debería creer en lo que se propone". "Pero yo no sé qué es lo que quiere, no sé qué ha ido diciendo, ha ido cambiando de idea, que quiere liquidar todas las reformas que hizo el PP, y eso no parece compatible con pactar con el PP", ha añadido.

Alonso ha indicado que, si quiere avanzar en un modelo plurinacional que "supere el diseño de la Constitución del 78", no parece que "eso sea muy posible con el PP". En este sentido, ha insistido en que deberá aclarar "muy bien" qué es lo que quiere hacer.

Preguntado por la posibilidad de que el PP y, especialmente, su líder, Pablo Casado pretenda una refundación del PP y con otras siglas sumar a más partidos, Alonso ha afirmado que "no se atreve a ir tan lejos" y ha recordado que se refundaron en 1989 para crear una alternativa de centro derecha en España, algo que es "complejo" porque es "un espectro que resulta especialmente amplio".