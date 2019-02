Alonso critica "la marejada interesada" por la moción del Senado y rechaza la interpretación de transferencias del PNV

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha rechazado este jueves "la marejada interesada" creada por la moción del PP aprobada en el Senado para que se no traspasen ciertas competencias a Euskadi, y ha rechazado "la interpretación" de las transferencias del PNV que "es peregrina". Además, ha acusado a los jeltzales de intentar que "desaparezca todo vestigio o presencia de España" en Euskadi.

En declaraciones realizadas a los periodistas antes del Pleno del Parlamento Vasco, Alonso ha asegurado que comparta "en todo los puntos" la resolución aprobada este pasado miércoles en la Cámara Alta, y ha considerado que "la marejada" se ha producido porque "a alguien le interesa" porque "tiene otros problemas".

En este sentido, ha recordado que la moción que se aprobó en el Senado afirma que no hay por qué "comprar la interpretación nacionalista de las cosas". "Aquí todo el mundo compra la interpretación que haga el PNV de cualquier tema. Por lo visto, son los únicos que pueden interpretar el Estatuto y eso que se lo quieren cargar", ha apuntado.

El líder de los populares vascos ha dicho que entiende que el PSE-EE "comprará cualquier cosa del PNV, que es el que le coloca", porque "nadie muerde la mano que le da de comer". "Pero nosotros no hemos cambiado de posición. La interpretación del PNV puede ser una, pero no es la interpretación real. Quien interpreta las leyes es el Tribunal Constitucional y la moción dice, primero, que rechaza esa interpretación nacionalista, que es peregrina y que viene a decir que no hay prácticamente autogobierno en el País Vasco y que el problema de Euskadi es que el PNV tiene poco poder, que yo no puede compartir", ha indicado.

En segundo lugar, ha subrayado que el texto del Senado dice que "las competencias que son concurrentes", las que ejercen tanto el Gobierno Vasco como el de España, "tienen que delimitarse con arreglo a lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, cosa que es difícilmente objetable".

"Pero, cuando el PNV va al TC y pierde, entonces, pretende sustituir la decisión del Tribunal Constitucional por un acuerdo político, y eso no es razonable", ha manifestado.

Asimismo, ha explicado que "todo proceso que aborde transferencias de medios, de competencias en esta Comunidad Autónoma, tiene que tener en cuenta y partir de los principios de cooperación, de coordinación y de seguridad territorial, y garantizar la unidad de deberes y derechos de todos los españoles en España".

"Yo no sé con qué no están de acuerdo, pero a mí me parece que nuestra posición es la de siempre, es razonable. Y lo que vemos en los nacionalistas, que es lo que han hecho siempre, es un intento para que cualquier vestigio o presencia de España en el País Vasco desaparezca", ha asegurado.

Para Alonso, "al que se opone a esto, le descalifican con palabras con palabras gruesas". "Y como a nosotros, desde que nos dedicamos a la política, nos han descalificado por no comprar el discurso de los nacionalistas, pues estamos acostumbrados. Pero no vamos a cambiar, Vamos a seguir defendiendo el Estatuto de Gernika, el autogobierno y que España sea fuerte también en el País Vasco", ha añadido.

Preguntado por quienes se refieren a "privilegios" cuando se habla de transferir las materias pendientes, ha advertido de que no puede pronunciarse sobre "todo lo que dice una persona que se sube a una tribuna".

"Yo lo que valoro es lo que se aprobó ayer en el Senado. Y creo que lo acepté. A veces no leen los textos. Conviene leer lo que se ha aprobado. Y lo que se ha aprobado tiene tres puntos y no representa absolutamente ninguna novedad en nuestra posición política de siempre", ha manifestado.

OSAKIDETZA

Ante la preocupación expresada por el lehendakari por lo aprobado en la Cámara alta, ha advertido de que "a lo mejor está preocupado por otro tema y entonces quiere hablar mucho de éste", ha señalado.

En este punto, los periodistas le han instado a aclarar si 'dejará caer' al consejero vasco de Salud, Jon Darpón, por el informe de la Fiscalía vasca sobre irregularidades en la OPE de sakidetza. "A ver si va a ser culpa mía al final", ha respondido.

Según ha explicado, él ha "intentado colaborar". "Pero, como comprenderán, nos está quemando muchos asuntos y lo que no va a pretender es que se lo achicharremos todo por culpa de una mala gestión", ha concluido.