Alonso pide a Urkullu que no lleve a Euskadi a un conflicto como el catalán

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha pedido al lehendakari, Iñigo Urkullu, que no "dé el paso" de respaldar una propuesta de Concierto Político que aboque a Euskadi a un "conflicto como el de Cataluña" y le ha advertido de que el PP no facilitará los presupuestos si no bajan los impuestos.

Alonso ha respondido de este modo al lehendakari, Iñigo Urkullu, en su primera intervención en el Pleno de Política General del Parlamento Vasco.

El dirigente popular ha reprochado a Urkullu que lamente la convocatoria de elecciones generales al recordarle que el PNV apoyó la moción de censura contra Mariano Rajoy. "Pensaron que les convenía remover el río, pero el tiempo demuestra que no han conseguido más peces que unos kilómetros de autopista", ha señalado.

Alonso se ha referido a la propuesta de Concierto Político planteada por Urkullu en materia de autogobierno y la ha rechazado por utilizar los derechos históricos "para destruir la propia unidad constitucional y la soberanía nacional", lo que llevaría a Euskadi, a su juicio, "a un conflicto como el de Cataluña".

Por ello, ha solicitado al lehendakari que no dé el paso de presentar formalmente esta propuesta como reforma del Estatuto de Gernika.

"No termine su legislatura con una propuesta inconstitucional que nos aboca a un choque de trenes", ha pedido a Urkullu, tras preguntarle si tiene la intención de convertir las próximas elecciones vascas en "un plebiscito contra el Estatuto de Gernika".