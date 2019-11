Alonso dice que solo un acuerdo PSOE-PP ofrece "estabilidad", pero, "mientras esté Sánchez, no hay nada que hacer"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado que solo un acuerdo PSOE-PP ofrece "estabilidad" en el Estado, pero "mientras esté Pedro Sánchez no hay nada que hacer". Asimismo, ha advertido de que la formación liderada por Pablo Iglesias "no inspira ninguna confianza, es un partido populista, antieuropeo y sus recetas económicas son de echarse a temblar".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Alonso se ha referido a la situación generada en el Estado y el acuerdo de gobernabilidad alcanzado la pasada semana por Pedro Sánchez e Iglesias.

Tras afirmar que el PSOE de Pedro Sánchez se ha lanzado hacia "una izquierda inverosímil", ha advertido de que el presidente en funcionestiene una idea que es la que le llevó a la moción de censura, demostró que "puede derribar gobiernos y vivir en La Moncloa, pero también es incapaz de gobernar", al depender de una mayoría "endeble, contradictoria e imposible".

Alonso, que ha denunciado que Pedro Sánchez se ha "abrazado" al líder de Podemos, Pablo Iglesias, y tiene posibilidad de recibir el apoyo de ERC y otros partidos nacionalistas e independentistas, ha resaltado que "ese Gobierno es igual de imposible que antes de las elecciones" del pasado 10 de noviembre. "La gente ha pasado de la perplejidad por el acuerdo PSOE-Podemos a la indignación de ser engañados y ahora veo mucha ansiedad", ha criticado.

A su juicio, la alternativa a un Ejecutivo PSOE- Unidas Podemos pasa porque "emerja el PSOE como partido artífice del régimen del 78 y podamos hablar en torno a la Constitución y los problemas de España". No obstante, ha reconocido que, mientras "esté Pedro Sánchez, no hay nada que hacer".

"La solución sería que hubiera un gran acuerdo PSOE-PP, pero no ya para la investidura, sino para la legislatura y ver las reformas que hacemos", ha sostenido, para añadir, no obstante, que Sánchez ha "engañado a todo el mundo y ha faltado a la palabra dada en sus elecciones". "Sánchez es el problema de España, no es un hombre de fiar con capacidad de generar acuerdos", ha denunciado.

En esta línea, ha considerado evidente que "la única alternativa que dará estabilidad a la legislatura" es un acuerdo PP-PSOE, pero "no se produce ese escenario y conviene ser prudente y gestionar bien los tiempos".

De este modo, ha reconocido que no desea, no ya que el Gobierno de España dependa de los independentistas, sino tampoco de Podemos. "Podemos no inspira ninguna confianza, es un partido populista, antieuropeo, sus recetas económicas son de echarse a temblar y quieren derribar el régimen constitucional", ha alertado.

VOX

Cuestionado por Vox, Alfonso Alonso ha considerado que se trata una formación que ha crecido "por un desahogo emocional, pero no es un partido demasiado útil". "Le falta profundidad en los planteamientos que hacen, chocan con la realidad y no ofrecen una alternativa. Los únicos que podemos ofrecer una alternativa es el PP y, por eso, debemos ser prudentes, responsables y no caer en esos desahogos", ha expresado.

Respecto al cordón sanitario propuesto por el lehendakari, Iñigo Urkullu, a la formación de Abascal, Alonso se ha cuestionado por qué no hay un cordón sanitario a EH Bildu que "no ha condenado el terrorismo y sigue defendiendo la acción de ETA". "Vox tendrá sus ideas que no comparto pero hasta el momento han sido respetuoso con las leyes, no hay realizado escraches ni llamado a saltarse las leyes", ha incidido.