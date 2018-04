Alonso advierte a ETA de que no habrá "contrapartidas" ni "impunidad"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha advertido hoy a ETA de que "no obtuvo nada a lo largo de su vida criminal y no lo va a obtener ahora en el final" de su trayectoria, de forma que "hay que dejar muy claramente sentado" que no conseguirá "contrapartidas" por su desaparición ni "impunidad" por sus crímenes.

Alonso ha hecho esta reflexión en una entrevista concedida a la emisora Onda Vasca, durante la que ha explicado que el último comunicado en el que la banda admitía el daño causado, le resultó "especialmente cruel" porque "fue justificativo y no mostraba ningún arrepentimiento. "Tengo la sensación -ha agregado- de que va a ser parecido a ese desarme que hicieron sin entregar las armas y que parece que más que una disolución van a pasarle el testigo de su historia a otros".

"Para mí -ha añadido- disolverse y desaparecer significa realmente repudiar toda su historia y decir que no solamente estaban mal los medios sino que eran ilegítimos los fines de lo que pretendían hacer. Pero no parece que esa sea la disposición", ha recalcado.

Por estos motivos, ha señalado que "la buena noticia es que ETA hace mucho tiempo que ha sido prácticamente disuelta por el Estado de derecho, que tuvo que abandonar la acción criminal y que estaba desde hace tiempo en una situación terminal".

Ha insistido, a este respecto, en que el actual "no es un momento en el que ETA pueda pensar que con este movimiento pueda obtener nada", al tiempo que ha recordado que "los crímenes están ahí y las condenas hay que cumplirlas". "Eso no debe ser objeto de duda para nadie, porque la ley y el derecho funcionan así", ha sentenciado.

Respeto a la política penitenciaria, Alonso ha dicho que "lo importante es que cada preso pueda hacer un recorrido individual y que pueda tomar una decisión personal hacia su reinserción". "Lo decisivo es que se aparten de la disciplina de ETA, que renuncien a ella y muestren arrepentimiento y colaboren con la Justicia, y a partir de ahí se abre un camino que intenta favorecer su reinserción en la sociedad", ha concluido.