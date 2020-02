Alonso reitera que tiene la "confianza" de Casado, pero asume que no será candidato a lehendakari si este así lo decide

El líder del PP vasco, Alfonso Alonso, ha reiterado que, pese a que su candidatura a lehendakari para las próximas elecciones de Euskadi aún no ha sido confirmada, tiene la "confianza" del presidente nacional del partido, Pablo Casado, aunque ha reconocido que si este dice "no" a dicha posibilidad, finalmente no podría liderar la lista de los 'populares' para los comicios autonómicos.

Alonso ha efectuado estas declaraciones a su llegada a la sede del PP de Vitoria, donde la Junta Directiva de los 'populares' vascos se reúne este jueves para reafirmar el liderazgo de su presidente regional, cuya eventual candidatura a lehendakari aún no ha sido confirmada por la dirección nacional del partido, pese a la previsible convocatoria de las elecciones autonómicas en fechas próximas.

El líder del PP de Euskadi había subrayado esta misma mañana que "conviene cerrar las especulaciones" en torno a su eventual candidatura a liderar la lista de los 'populares' para las elecciones vascas, dado que el "ruido" que se ha generado sobre este asunto "no ayuda".

No obstante, pocas horas después, desde la dirección nacional del Partido Popular se ha subrayado que, si bien Alonso cuenta con la confianza del presidente del partido, Pablo Casado, este no es momento de hablar de candidaturas, ya que las elecciones vascas no están convocadas y tampoco se sabe si, finalmente, habrá un acuerdo para concurrir junto a Ciudadanos a dichos comicios.

"CALMAR LOS ÁNIMOS"

A su llegada a la reunión de la Junta Directiva del PP vasco, poco antes de las siete de la tarde, Alonso ha explicado que este encuentro no tiene el objetivo de aprobar su nombramiento como candidato, sino que de lo que se trata es de "calmar los ánimos", dado que se ha producido "mucho ruido" en torno a si, finalmente, podrá repetir al frente de la candidatura del PP de Euskadi para las elecciones autonómicas.

"Hay que prepararse, porque no sabemos si se van a convocar elecciones o no; pero el PP tiene que demostrar que está preparado", ha manifestado. Alonso, que ha asegurado que pese al "ruido" que se ha generado el Partido Popular "está unido", ha explicado que en la reunión de este jueves, el PP vasco va a "defender su unidad y su discurso".

En el caso de su propia persona, ha indicado que lo que hará ante la Junta Directiva es defender su candidatura para "que se acabe el ruido y podamos empezar a trabajar para preparar una alternativa".

Respecto al hecho de que la dirección nacional siga sin confirmarle como candidato para las elecciones vascas, ha afirmado que él tiene "toda la confianza" en Casado, y que "cree" que "él también tiene la confianza en mí".

"SI ME DICE QUE NO VOY, NO VOY"

En todo caso, y en referencia a un eventual rechazo del presidente nacional a que pueda liderar la lista del PP de Euskadi, ha reconocido que "si Pablo Casado me dice que no voy, no voy". Pese a todo, ha insistido que tiene el "apoyo" de Casado y que mantiene la "ilusión" de liderar la lista de los 'populares' vascos.

Alonso también se ha referido a la posibilidad de que el PP y Ciudadanos concurran en una misma candidatura a los comicios vascos. El presidente regional del PP ha recordado que su partido ya ha intentado "dos veces" impulsar un proyecto de estas características, aunque siempre con unas "condiciones".

AVISO A CIUDADANOS

De esa forma, ha explicado que el discurso político del PP vasco -en referencia a la defensa que esta formación hace del sistema foral- y del Concierto- "no es negociable" a cambio de una alianza con Ciudadanos, un partido que siempre ha cuestionado estas figuras derivadas de los derechos históricos vascos.

Además, ha advertido de que en Euskadi existe una "realidad obvia" en relación al peso que tienen el PP -con nueve escaños en el Parlamento Vasco-- y Ciudadanos, que no tiene representación en ninguna de las instituciones de Euskadi.

"Ciudadanos nos interesa por muchos motivos, pero no tanto por el resultado electoral", ha afirmado, tras lo que ha recordado que ese partido tuvo un apoyo de apenas un 1,1% en las últimas elecciones autonómicas. "Hay un discurso y una alternativa muy consolidada en el País Vasco, que la representa el PP; y nos gustaría fortalecer esa alternativa, pero no hacer experimentos", ha añadido.