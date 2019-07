Alonso pide "contundencia" contra los homenajes y censura a Sánchez "que quiera la investidura" con sus organizadores

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha instado a actuar "con contundencia" contra los homenajes a presos de ETA, y ha pedido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que "reflexione" porque "los que hacen estos homenajes son los socios de Sánchez en Navarra y aquellos con los que quiere la investidura en Madrid", a la vez que ha advertido al lehendakari, Iñigo Urkullu, de que "en el oasis vasco" hay "muchas ciudades en donde no hay libertad y tampoco hay decencia".

En declaraciones a Europa Press, Alfonso Alonso se ha referido al homenaje celebrado este pasado sábado en las calles de la localidad guipuzcoana de Hernani al ex número dos de ETA José Javier Zabaleta Elosegi, alias 'Baldo', tras ser excarcelado, así como al recibimiento de este pasado domingo en Oñati a Xabier Ugarte, condenado por el secuestró a Ortega Lara, tras quedar libre después de 22 años en prisión.

Según ha dicho, estos actos son "una humillación, es tratar de convertir su derrota en una burla para toda la gente que ha defendido la democracia y ha sufrido".

Alonso ha dicho sentir preocupación por el hecho de que la sociedad "mire a otro lado cuando ocurre esto", porque "tiene que haber una reacción". "Están pisoteando nuestra democracia, están creando ámbitos donde no hay libertad, donde se defiende claramente la impunidad y se muestra a los asesinos y a los terroristas como ejemplo para las generaciones jóvenes, porque había chavales a los que se les dice 'éste es el héroe, éste es el ejemplo que tenéis que seguir", ha advertido.

Según ha señalado, con este tipo de actos "se siembra una inquietud para el futuro, se sigue alimentando el odio y, desde ese punto de vista, es completamente inaceptable".

Además, ha advertido de que estos homenajes "no se producen por casualidad", sino que "todo está organizado y todos sabemos quién organiza esto". "Los que organizan esto son los mismos de Sortu, y espero que la Guardia Civil, la Policía, y el Gobierno actúen, yo ya he hablado con ellos para decirles que actúen, y la Fiscalía ha abierto diligencias porque todos saben en el País Vasco quienes son los que organizan estos homenajes", ha manifestado.

Alonso ha dicho que "organizando estos homenajes, quieren lanzar el mensaje de desafío al Estado y a la democracia", por lo que "no podemos estar parados".

Por otro lado, ha indicado que estos homenajes se producen también porque "se está tratando de escribir un relato que da contexto y justificación, y que quiere poner en el mismo plano a víctimas y verdugos en el País Vasco, y esto no puede ser".

Por ello, ha insistido en la necesidad de "hacer una reflexión" y "hay que reaccionar contra espectáculos con contundencia" porque, de lo contrario, "no avanzaremos en construir un País Vasco que realmente tenga fundamentos morales y donde haya libertad". "¿Quién va a poder ir a vivir a Oñati en esas circunstancias, o decir en Hernani lo que siente y que se siente español? ¿Cuál es la presión social y el ambiente que se está generando ahí?", ha preguntado.

Alfonso Alonso ha instado al lehendakari, Iñigo Urkullu, y al PNV a que se pregunten "si éste es el oasis vasco y si es razonable que en un país avanzado a los terroristas se les aplauda y a los chavales que quieren defender sus ideas en la universidad se les apalee, porque ese es el País Vasco que tenemos, y eso no es el oasis vasco".

Alonso ha instado también al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a que "reflexione" porque "los que hacen estos homenajes son los socios de Sánchez en Navarra, y son aquellos con los que quiere la investidura en Madrid". "Los socios de Sánchez son los mismos que están organizando estos homenajes, y el oasis vasco de Urkullu tiene muchas ciudades en donde no hay libertad y tampoco hay decencia", ha censurado.

MODIFICAR LA LEY

Alonso ha recordado la proposición de ley registrada por el PP en el Congreso de los Diputados para que la convocatoria de homenajes a personas condenadas por terrorismo constituya un delito de enaltecimiento y de vulneración de la ley de reparación de víctimas. El presidente de los populares vascos ha dicho que "está claro que los organizadores de estos homenajes se conocen la ley, y se conocen las trampas de la ley".

En ese sentido, ha señalado que en los últimos homenajes "no ha habido convocatoria, nadie quieren firmar la convocatoria porque sabe que ahí es donde le pueden enganchar los jueces". "Utilizan subterfugios para saltarse la ley y se ve que la ley es insuficiente, que no es suficientemente firme y que permite, por tanto, esta humillación", ha criticado, para justificar la propuesta del PP en el Congreso para "cambiar esa ley, para que no puedan celebrarse todo esto con absoluta impunidad, que es lo que estamos viendo últimamente".